Ολλανδικές Αρχές: «Το ματς μπορεί να γίνει στις 22:00»

Όπως ανέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos, το ματς ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό μπορεί να διεξαχθεί σε νέα ώρα σήμερα σύμφωνα με τις Αρχές (23/10).

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο Ρότερνταμ κάνουν την ομαλή διεξαγωγή του ματς ανάμεσα σε Φέγενορντ και Παναθηναϊκό για το Europa League εξαιρετικά δύσκολη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη της UEFA για την αναβολή του αγώνα, χωρίς όμως να υπάρχει καμία ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή.

Όπως ανέφερε ο Νίκος Αθανασίου στους Galacticos, το παιχνίδι δε θα ξεκινήσει την προγραμματισμένη ώρα (17:30), αλλά ίσως μετατεθεί για αργότερα σήμερα, κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Σύμφωνα με τις ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, είναι πιθανό το να γίνει η σέντρα στις 22:00 ώρα Ελλάδος μιάς κι έχει δοθεί το πράσινο φως. Εκείνη την ώρα φαίνεται πως θα υπάρχει ύφεση στα καιρικά φαινόμενα και πλέον ορίζεται το πλαίσιο για το πώς θα γίνει το παιχνίδι.