Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από το Ρότερνταμ για το ματς του Παναθηναϊκού με την Φέγενορντ και την ειδική συνθήκη που έχει διαμορφωθεί ενόψει της σπουδαίας αναμέτρησης του τριφυλλιού.

Από εδώ που ξεκίνησαν όλα, για μία από τις πιο μεγάλες πορείες της τεράστιας ευρωπαϊκής του ιστορίας. Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί το βράδυ της Πέμπτης για τρίτη φορά στο «Ντε Κάιπ», σε ένα γήπεδο που δεν έχει ηττηθεί ποτέ. Φυσικά, η πρώτη φορά, είναι χαραγμένη στην μνήμη κάθε φίλου του Παναθηναϊκού. Είτε την έχει ζήσει, είτε έχει ακούσει για αυτήν, είτε έχει δει μονάχα κάποιο βίντεο.

Το τριφύλλι είχε αντιμετωπίσει την Φέγενορντ στην εκπληκτική πορεία ως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών της σεζόν 1984/85. Οι Ολλανδοί είχαν αποτελέσει το πρώτο εμπόδιο για τους πράσινους. Τότε, λοιπόν, το τριφύλλι είχε φύγει με τη «λευκή» ισοπαλία από το «Ντε Κάιπ», για να προκριθεί στη συνέχεια με νίκη 2-1 στην Αθήνα. Η δεύτερη φορά που ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε σε αυτό το γήπεδο ήταν τον Ιούλιο του 2019, όταν οι πράσινοι του Δώνη, επικράτησαν με το εμφατικό 3-0, στην πρόβα τζενεράλε της ολλανδικής ομάδας, πριν την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων.

Ασφαλώς και τίποτα από τα παραπάνω δεν εξασφαλίζει κάτι στον Παναθηναϊκό. Το επίπεδο δυσκολίας της αναμέτρησης της Πέμπτης είναι πολύ υψηλό. Ας σκεφτούμε το εξής. Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού, Φέγενορντ, είναι η πρωτοπόρος του ολλανδικού πρωταθλήματος. Ένα σύνολο που στο τελευταίο του παιχνίδι, πριν από αυτό με το τριφύλλι, φιλοδώρησε την ομάδα που βρέθηκε στο διάβα της με επτά γκολ.

Δεύτερη στην κατάταξη, πίσω από την Φέγενορντ, είναι η Αϊντχόφεν, που το βράδυ της Τρίτης σκόρπισε την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, επικρατώντας με το εκπληκτικό 6-2. Σε μία αναμέτρηση, μάλιστα, που διεξήχθη στο πλαίσιο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League. Άρα, λοιπόν, κατανοεί κανείς και πόσο ανταγωνιστικό είναι το ολλανδικό πρωτάθλημα, αλλά και σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκονται οι εκπρόσωποί του στα Κύπελλα Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, οι Ολλανδοί της Φέγενορντ, στην Ευρώπη βιώνουν μία εντελώς αντίθετη συνθήκη. Στα δύο πρώτα ματς που έχουν δώσει, κόντρα σε Μπράγκα και Άστον Βίλα, έχουν γνωρίσει ισάριθμες ήττες. Συνεπώς, τα περιθώριά τους έχουν στενέψει και το παιχνίδι κόντρα στην ελληνική ομάδα, έχει για εκείνους χαρακτήρα «τελικού». Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουν την πολυτέλεια να σκέφτονται το ντέρμπι της προσεχούς Κυριακής με την Αϊντχόφεν.

Αναφέρουμε όλα τα παραπάνω για να εξηγήσουμε πως το προσεχές εμπόδιο του Παναθηναϊκού, είναι κάτι παραπάνω από υψηλό. Το τριφύλλι θα βρει απέναντί του μία πολύ ποιοτική ομάδα, που ειδικά στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού, μπορεί να «σκοτώσει» κάθε αντίπαλο. Πρώτο ζητούμενο, λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό είναι να μπορέσει να αντέξει στην πίεση που δεδομένα θα ασκήσουν οι Ολλανδοί, αντλώντας δύναμη και από τον κόσμο τους.

Αν αυτός ο στόχος επιτευχθεί, τότε οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντη θα μπορέσουν στο διάστημα που θα έχουν αυτοί την μπάλα στα πόδια τους, να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν. Και με τον τρόπο αυτόν, να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους για ένα θετικό αποτέλεσμα. Ένα θετικό αποτέλεσμα, που σε περίπτωση που έρθει, θα «ρεφάρει» κατά κάποιον τρόπο την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, προ κάποιων εβδομάδων.

Ασφαλώς και το ματς αποτελεί μία ειδική συνθήκη για έναν επιπλέον λόγο. Το γεγονός πως θα είναι το τελευταίο του Χρήστου Κόντη ως πρώτου προπονητή. Από την Παρασκευή, την ομάδα θα αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ και δεδομένα οι ποδοσφαιριστές, που επανειλημμένα μίλησαν ανοιχτά για την εξαιρετική σχέση που ανέπτυξαν με τον Έλληνα τεχνικό αλλά και για το πόσο τους βοήθησε μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, θα δώσουν το κάτι παραπάνω για να φτάσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα για τον προπονητή τους.