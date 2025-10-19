Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι είδε την ομάδα του να διαλύει την Χέρακλες με 7-0 για το πρωτάθλημα, ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους παρά τοπ εμφατικό αποτέλεσμα ενόψει του ματς με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (23/10, 19:45).

Η Φέγενορντ δεν έδειξε ίχνος ελέους απέναντι στην Χέρακλες, την ουραγό της Eredivisie, σταματώντας μόλις στα... επτά γκολ! Η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι ήταν κυνική, κάθε επίθεση «μύριζε» γκολ και το τελικό 7-0 την επανέφερε στο +3 από την δεύτερη Αϊντχόφεν.

Όλα αυτά, μερικές ημέρες πριν το ευρωπαϊκό ραντεβού με τον Παναθηναϊκό. Η ελληνική ομάδα φιλοξενείται την Πέμπτη (23/10, 19:45) από τους Ολλανδούς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League σε ένα ματς που αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Παρά το ευρώ σκορ ωστόσο, ο Φαν Πέρσι προτίμησε να κρατήσει χαμηλούς τους τόνους ενόψει της αναμέτρησης με το Τριφύλλι, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι η ομάδα του θα παραμείνει ταπεινή καθώς πρόκειται για έναν άλλο αγώνα.

«Πρέπει να παραμείνουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να υιοθετήσουμε. Επειδή ξεκινήσαμε στο ματς με ένταση, νικήσαμε εν τέλει με 7-0. Έχει να κάνει με το πώς ξεκινάς ένα παιχνίδι, πώς το προσεγγίζεις. Πολλοί σου λένε ότι έχει ήδη νικήσει, αλλά δεν είναι έτσι πρέπει να αποδείξεις πολλά ακόμη. Το σημερινό δεν σημαίνει τίποτα για την Πέμπτη απέναντι στον Παναθηναϊκό», τόνισε ο Ολλανδός τεχνικός.