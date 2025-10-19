Στα... επτά τέρματα σταμάτησε η Φέγενορντ που έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην ουραγό Χέρακλες (7-0) μερικές ημέρες πριν υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό για το Europa League (23/10, 19:45).

Aνελέητη η Φέγενορντ που έχει βάλει... πλώρη για πρωτάθλημα! Λίγες ημέρες πριν το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του Europa League, η Φέγενορντ συνέτριψε εκτός έδρας την ουραγό Χέρακλες με 7-0 παραμένοντας πρώτη και μόνη στην Eredivisie.

Η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι πήρε το προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό. Πίεσε ψηλά την αντίπαλό της, έκλεψε την μπάλα και ο Ουέντα σκόραρε με όμορφο σουτ εκτός περιοχής. Στο 28', ο Μούσα διπλασίασε τα τέρματα της Φέγενορντ με τη βοήθεια του... αντίπαλου τερματοφύλακα που δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Το «πάρτι» συνεχίστηκε, με τον Ουέντα να λέει «ναι» στο πάρε-βάλε του Μούσα (33'). Πέντε λεπτά μετά, ο Ιάπωνας επιθετικός έκανε χατ τρικ με εύκολο τελείωμα από τα δύο μέτρα. Η Φέγενορντ δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στάιν (56'), Μούσα (59') και Μπόρζες (80') βρήκαν δίχτυα στο β' μέρος με το 7-0 να είναι το τελικό σκορ.

Ενδεκάδα Φέγενορντ

4-3-3: Βελενρόιθερ, Ριντ, Αχμέντοζιτς (57' Νιέκουπ), Σμαλ, Μπος (46' Πλουγκ), Στάιν, Ταργκαλίν, Βαλέντε, Μούσα (71' Μπόρζες), Σάουερ, Ουέντα (46' Λάριν)