Φέγενορντ: Καταιγιστική και «επτάσφαιρη» η ομάδα του Φαν Πέρσι πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό
Aνελέητη η Φέγενορντ που έχει βάλει... πλώρη για πρωτάθλημα! Λίγες ημέρες πριν το ραντεβού με τον Παναθηναϊκό (23/10, 19:45) για την 3η αγωνιστική του Europa League, η Φέγενορντ συνέτριψε εκτός έδρας την ουραγό Χέρακλες με 7-0 παραμένοντας πρώτη και μόνη στην Eredivisie.
Η ομάδα του Ρόμπιν Φαν Πέρσι πήρε το προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό. Πίεσε ψηλά την αντίπαλό της, έκλεψε την μπάλα και ο Ουέντα σκόραρε με όμορφο σουτ εκτός περιοχής. Στο 28', ο Μούσα διπλασίασε τα τέρματα της Φέγενορντ με τη βοήθεια του... αντίπαλου τερματοφύλακα που δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Το «πάρτι» συνεχίστηκε, με τον Ουέντα να λέει «ναι» στο πάρε-βάλε του Μούσα (33'). Πέντε λεπτά μετά, ο Ιάπωνας επιθετικός έκανε χατ τρικ με εύκολο τελείωμα από τα δύο μέτρα. Η Φέγενορντ δεν σταμάτησε όμως εκεί. Στάιν (56'), Μούσα (59') και Μπόρζες (80') βρήκαν δίχτυα στο β' μέρος με το 7-0 να είναι το τελικό σκορ.
Ενδεκάδα Φέγενορντ
4-3-3: Βελενρόιθερ, Ριντ, Αχμέντοζιτς (57' Νιέκουπ), Σμαλ, Μπος (46' Πλουγκ), Στάιν, Ταργκαλίν, Βαλέντε, Μούσα (71' Μπόρζες), Σάουερ, Ουέντα (46' Λάριν)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.