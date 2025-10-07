Μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τον Ντέσερς στην ευρωπαϊκή του λίστα; Τι προβλέπει η UEFA

Τι προβλέπει ο νέος κανονισμός της UEFA, σχετικά με την αντικατάσταση παικτών εν μέσω της League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Σίριλ Ντέσερς, έδειξαν πως ο επιθετικός του Παναθηναϊκού θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα μήνα. Κάτι που σημαίνει οτι θα χάσει τα επόμενα 6 ματς των «πράσινων», μεταξύ των οποίων είναι τα δύο εκτός έδρας του Europa League με τη Φέγενορντ και Μάλμε κατά σειρά.

Μάλιστα, το πρόβλημα στην επιθετική γραμμή του «τριφυλλιού» γίνεται ακόμη μεγαλύτερο από τη στιγμή που οι άλλοι δύο έμπειροι επιθετικού του, ο Μίλος Πάντοβιτς και ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Εκ των πραγμάτων λοιπόν στα δύο αυτά παιχνίδια, ο μοναδικός διαθέσιμος φορ θα είναι ο Κάρολ Σφιντέρσκι.

Μπορεί να αντικατασταθεί ο Ντέσερς

Από φέτος όμως, η UEFA έχει εισάγει στους κανονισμούς της, την δυνατότητα οι ομάδες να προβούν σε μία και μόνο αλλαγή παίκτη που δεν είναι τερματοφύλακας, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.

Υπό κάποιες προϋποθέσεις βέβαια. Είτε μιλάμε για τραυματισμό, είτε για ασθένεια, θα πρέπει να είναι μακροχρόνια, ενώ το σχετικό αίτημα που θα κατατεθεί θα πάρει τη σχετική έγκριση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Τέλος όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, όποιος παίκτης αντικατασταθεί δεν μπορεί να επανέλθει στην ευρωπαϊκή λίστα, πριν όλες οι ομάδες αποκτήσουν το δικαίωμα να ανανεώσουν τις επιλογές τους.

