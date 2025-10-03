Galacticos LIVE: Ανώμαλη προσγείωση για ΑΕΚ, ΠΑΟ και το κρίσιμο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Δείτε στις 14:00 την εκπομπή των Galacticos του Gazzetta, με τους κορυφαίους ρεπόρτερ να αναλύουν τις ήττες των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League.

Σήμερα στις 14:00, όπως και κάθε μέρα, μπείτε στην παρέα των Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο Νίκος Αθανασίου και ο Γιώργος Τσακίρης σχολιάζουν τα πάντα γύρω από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη, τα αποτελέσματα, αλλά και την επόμενη μέρα για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Μαζί τους, οι Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος, σε απευθείας σύνδεση από τη Θεσσαλονίκη.