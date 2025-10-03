Σουντουλίδης μετά το Θέλτα - ΠΑΟΚ: «Πολλά θα κριθούν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό»
Ο Σταύρος Σουντουλίδης στάθηκε στις αδυναμίες που έβγαλε ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα και στάθηκε στη σημασία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο απεσταλμένος του Gazzetta: «Η Ισπανία συνεχίζει να πληγώνει τον ΠΑΟΚ. Το 3-1 είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Οι απρόμαυροι βγήκαν γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Με αφέλεια, όμως, ο ΠΑΟΚ δέθχηκε πάλι γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Η Θέλτα βγήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο να επιβάλλει την κυριαρχία της κι έφτασε στην πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.
Το τρικ με τους τρεις χαφ στον άξονα δεν έπιασε. Η μεγαλύτερη αδυναμία ήταν ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακολουθεί το ντέρμπι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ αγνοεί πολλά θα κριθούν για το μέλλον της ομάδας στο κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας».
Δείτε ΕπίσηςΘέλτα - ΠΑΟΚ 3-1: Τα highlights της αναμέτρησης
Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στο Βίγκο της Ισπανίας, Σταύρου Σουντουλίδη, μετά το τέλος του αγώνα στο Balaídos οπου ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα.#paokfc pic.twitter.com/8gKsMOgxkA— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 2, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.