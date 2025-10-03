Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Βίγκο Σταύρος Σουντουλίδης σχολιάζει την ήττα του ΠΑΟΚ από τη Θέλτα κι αναφέρεται στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο Σταύρος Σουντουλίδης στάθηκε στις αδυναμίες που έβγαλε ο ΠΑΟΚ κόντρα στη Θέλτα και στάθηκε στη σημασία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή στην Τούμπα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο απεσταλμένος του Gazzetta: «Η Ισπανία συνεχίζει να πληγώνει τον ΠΑΟΚ. Το 3-1 είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Οι απρόμαυροι βγήκαν γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα. Με αφέλεια, όμως, ο ΠΑΟΚ δέθχηκε πάλι γκολ στο τέλος του ημιχρόνου. Η Θέλτα βγήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο να επιβάλλει την κυριαρχία της κι έφτασε στην πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Το τρικ με τους τρεις χαφ στον άξονα δεν έπιασε. Η μεγαλύτερη αδυναμία ήταν ότι δεν μπορούσαν να κρατήσουν τη μπάλα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακολουθεί το ντέρμπι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ αγνοεί πολλά θα κριθούν για το μέλλον της ομάδας στο κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας».