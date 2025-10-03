Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1: Τα highlights της αναμέτρησης

Θέλτα - ΠΑΟΚ, highlights
Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Θέλτα - ΠΑΟΚ 3-1.

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε στο Μπαλαϊδος με 3-1 κι έτσι έμεινε πολύ πίσω στη βαθμολογία του Europa League.

Ο Δικέφαλος στην κατάμεστη έδρα της Θέλτα, κράτησε το μηδέν για 37', με δύο τεράστιες αποκρούσεις του Παβλένκα και σ' εκείνο το λεπτό προηγήθηκε με τον Γιακουμάκη, που πήρε το ριμπάουντ, σε σουτ του Κωνσταντέλια, ο οποίος έκλεψε τη μπάλα.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δέχθηκε από τον Άσπας το 1-1 στο 45'+2', όπως συνέβη στην Τρίπολη. Οι Ισπανοί πήραν ψυχολογία και στο 53' ο Μπόρχα Ιγκλέσιας πέτυχε το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε με πλασέ ο Σβέντμπεργκ στο 70'.

Θέλτα - ΠΑΟΚ

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

