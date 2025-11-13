Συνελήφθη νεοναζί γιος πρώην παίκτη της Μαγιόρκα: Ήταν βαρόνος ναρκωτικών στην Ισπανία

Στη σύλληψη του γιου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της Μαγιόρκα, Γκόραν Μιλόγιεβιτς, προχώρησαν οι Αρχές στην Ισπανία, οι οποίες εξάρθρωσαν κύκλωμα ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους.

Στην εξάρθρωση του μεγαλύτερου κυκλώματος ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους με επικεφαλής τον Στέφαν Μιλόγιεβιτς προχώρησαν οι Αρχές στην Ισπανία. Σύμφωνα με την «Espanyol», η Πολιτοφυλακή κατάφερε να διαλύσει την οργάνωση και να συλλάβει τον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών στις Βαλεαρίδες Νήσους, ο οποίος πρόκειται για τον γιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή των Μαγιόρκα, Θέλτα και Βιγιαρεάλ, Γκόραν Μιλόγιεβιτς.

Με πληροφοριοδότες εντός της Αστυνομίας, άτομα του κυκλώματος που παρακολουθούσαν αστυνομικούς και διασυνδέσεις με τη μαφία, ο Στέφαν Μιλόγιεβιτς δυσκόλεψε αφόρητα το έργο της Αστυνομίας που τελικά ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιχείρηση έπειτα από δυο χρόνια. Κατά την έφοδο της Πολιτοφυλακής συνελήφθησαν δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Μιλόγιεβιτς, ενώ κατασχέθηκαν 687 κιλά κοκαΐνης και 2,5 τόνοι χασίς.

Πλέον εις βάρος του θα σχηματιστεί δικογραφία με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπλων και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πάντως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μιλόγιεβιτς βρίσκεται στα χέρια των Αρχών. Πίσω στο 2020 είχε συλληφθεί ξανά και είχε καταδικαστεί σε 1,5 χρόνο φυλάκιση για την ίδρυση της λέσχης μοτοσικλετιστών United Tribuns Spain, η οποία συμμετείχε σε μια σειρά από εγκληματικές ενέργειες με νεοναζί ιδεολογία.

Παρόλα αυτά ο Σέρβος δεν εξέτισε ποτέ την ποινή του. Στο παρελθόν ο Μιλόγιεβιτς είχε δοκιμαστεί στις ακαδημίες της Μαγιόρκα κι έπαιξε επαγγελματικό ποδόσφαιρο μέχρι το 2015, προτού αλλάξει πορεία και δοκιμάσει τις αντοχές του ως επαγγελματίας αθλητής στο MMA.