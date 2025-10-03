Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για το λάθος που έγινε προ κάποιων εβδομάδων και ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε ακριβά στην αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ας ξεκινήσουμε από το πιο βασικό. Στην Ευρώπη τίποτα δεν είναι εύκολο. Πολύ περισσότερο στο Europa League, στη League Phase του οποίου και συμμετέχει φέτος ο Παναθηναϊκός. Όποιος μιλάει για «χωριά» ή για «καφενεία», προφανώς και δεν έχει ιδέα για το επίπεδο δυσκολίας των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Ασφαλώς και η Γκόου Αχέντ Ιγκλς στερείται ποιότητας συγκριτικά με τον Παναθηναϊκό. Όμως, ήρθε στην Αθήνα για να παίξει το παιχνίδι της και το αποτέλεσμα την δικαίωσε. Τι ήθελαν οι Ολλανδοί; Να εμφανιστούν συμπαγείς στην άμυνα και να ψάξουν στο επιθετικό τρανζίσιον τις στιγμές τους.

Το κατάφεραν. Με εξαίρεση τα δύο γκολ που πέτυχαν, δεν δημιούργησαν την παραμικρή υποψία ευκαιρίας. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός τελείωσε το ματς με 33 τελικές! Όμως, από αυτές, μονάχα η μία κατέληξε στα δίχτυα. Σε αυτήν την περίπτωση, την μπάλα στο πλεκτό έστειλε ο μοναδικός σέντερ φορ που είχε ο Χρήστος Κόντης το βράδυ της Πέμπτης, στη διάθεσή του.

Και εδώ έρχεται να βρει την εφαρμογή του ο τίτλος αυτού εδώ του κειμένου.

Πριν ξεκινήσει αυτό το ταξίδι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League, ένας άνθρωπος που πλέον δεν βρίσκεται στο τριφύλλι, πήρε μία απόφαση που θα ακολουθεί την ομάδα, τουλάχιστον ως τον Γενάρη. Ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε να συμπεριλάβει στη λίστα για τα ευρωπαϊκά ματς μονάχα δύο επιθετικούς. Και αυτό τη στιγμή που το σημερινό ρόστερ των πράσινων, διαθέτει τέσσερις!

Με δεδομένο τον τραυματισμό του Ντέσερς, ο Χρήστος Κόντης είχε στη διάθεσή του μόνο τον Κάρολ Σφιντέρσκι για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς κι έτσι όταν ήρθε η ώρα να αντικατασταθεί ο Πολωνός, ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε να αγωνιστεί χωρίς «καθαρό» σέντερ φορ. Για να κατανοήσει, λοιπόν, κανείς το ζήτημα αυτό, αρκεί να σκεφτεί πως μόλις λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ήταν αυτός που έδωσε τη λύση για την ομάδα του στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό. Η απόφαση του Βιτόρια αποτελεί μία ανορθογραφία, λοιπόν, την οποία οι πράσινοι «πληρώνουν» με το «καλησπέρα» σε αυτό τους το ταξίδι.

Εντάξει, θα μπορούσε και λίγο να του χαμογελάσει η ριμάδα η τύχη. Αν κάποια από τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι πράσινοι μέχρι και την ισοφάριση, είχε μετατραπεί σε γκολ, τότε το ματς δεν θα γύριζε. Ο Ντέσερς θα ήταν και πάλι έτοιμος μετά την διακοπή για τις εθνικές ομάδες και… όλα καλά. Αμ δε! Ο Παναθηναϊκός πρέπει κάθε λάθος να το πληρώνει στο μάξιμουμ.

Από εκεί και πέρα, ασφαλώς και δεν ήταν αυτό το μοναδικό πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην βραδιά. Η διαχείριση της αναμέτρησης από τον Χρήστο Κόντη, δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Οι περισσότερες αλλαγές δεν βοήθησαν, με τους ποδοσφαιριστές που πέρασαν στο ματς να μην δίνουν όσα, ενδεχομένως, θα περίμενε ο προπονητής τους.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Παναθηναϊκός μοιάζει να «έσβησε» τη σπουδαία νίκη του στη Βέρνη. Οι πράσινοι είχαν μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία απέναντι στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς να κάνουν ένα καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ και από εκεί και έπειτα να αρχίζουν ακόμα ψηλότερα. Φυσικά, τίποτα δεν χάθηκε με μία ήττα. Όμως, το πρόγραμμα δεν είναι ευνοϊκό για τον Παναθηναϊκό, καθώς ακολουθούν δύο εκτός έδρας αγώνες σε Ρότερνταμ και Μάλμο. Οι πράσινοι θα χρειαστεί σε αυτές τις δύο αναμετρήσεις να βρουν, μίνιμουμ, ένα «διπλό», που θα φέρει και πάλι την κατάσταση στον απόλυτο έλεγχό τους.