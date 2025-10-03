Βολιάκο: «Το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους άλλαξε τον αγώνα, δεν σημαίνει κάτι η ήττα για την συνέχεια» (vid)
Ο ΠΑΟΚ παρότι προηγήθηκε στο σκορ απέναντι στην Θέλτα στο Μπαλαΐδος γνώρισε την ήττα με 3-1 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Μετά το τέλος του αγώνα ο κεντρικός αμυντικός των «ασπρόμαυρων», Αλεσάντρο Βολιάκο μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Το γκολ στο φινάλε του πρώτου μέρους άλλαξε τον αγώνα. Δεν είναι εύκολο να βγάλεις αντίδραση σε αυτό το γήπεδο. Σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα που δεν μας αφήνει χαρούμενους.
Δεν σημαίνει κάτι αυτή η ήττα για τη συνέχεια. Εμείς παίζουμε πάντα για τη νίκη. Είναι νωρίς στη διοργάνωση. Σήμερα χάσαμε, αλλά θα πρέπει το αύριο να μας φέρει καλύτερα αποτελέσματα».
