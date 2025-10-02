Επτά λεπτά μετά το γκολ της ισοφάρισης η Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε αντροπή επί του Παναθηναϊκού με... ολόιδιο γκολ.

«Μπλακ άουτ» του Παναθηναϊκού και ανατροπή της Γκόου Αχέντ Ιγκλς με δυο «καρμπόν» γκολ σε διάστημα επτά λεπτών. Στο 82' οι Ολλανδοί έβγαλαν νέα αντεπίθεση ο Τζέιμς έκανε την σέντρα από τα αριστερά, ο Σμιτ πρόλαβε και πάλι τους αμυντικούς του Τριφυλλιού και σκόραρε για το 1-2, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.

Θυμίζουμε πως και στο γκολ που μπήκε στο 75' ο Τζέιμς ήταν ο δημιουργός και ο Σμιτ ο σκόρερ.