Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δίνει φανέλα βασικού στους Μπιάνκο, Βολιάκο, ενώ ο Καμαρά θα είναι δεκάρι κόντρα στη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη αποστολή στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, αφού φιλοξενείται στις 22.00 από τη Θέλτα στο «Μπαλαϊδος».

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου, με δεδομένη τη δυσκολία του αγώνα, αλλά και επειδή ακολουθεί το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, επιχειρεί να διαχειριστεί τα δύο ματς. Γι' αυτό ξεκινάει τα δύο ιταλικά μεταγραφικά αποκτήματα. Τον στόπερ Αλεσάντρο Βολιάκο και τον χαφ Αλεσάντρο Μπιάνκο, ενώ δεκάρι θα είναι ο Καμαρά.

Στο τέρμα, λοιπόν, θα βρίσκεται ο Παβλένκα, δεξί μπακ θα παίξει ο Σάστρε, αριστερό ο Μπάμπα και στόπερ θα είναι οι Βολιάκο, Μιχαηλίδης. Στα χαφ θ' αγωνιστούν οι Μπιάνκο, Οζντόεφ, δεξιά θα είναι ο Ντεσπόντοφ, αριστερά ο Κωνσταντέλιας και ο Καμαρά σε ρόλο επιτελικού πίσω από τον Γιακουμάκη.

Ο Μπιάνκο κάνει τη δεύτερή του εμφάνιση, αφού είχε παίξει και στο Κύπελλο, στο ματς με τον Λεβαδειακό, ενώ ντεμπούτο κάνει ο Βολιάκο.

Με 3-4-3, παράλληλα, θα παραταχθεί η Θέλτα από τον Κλαούντιο Χιράλντεθ. Η ενδεκάδα των Ισπανών είναι η εξής: Ράντου, Στάρφελτ, Μινγκέθα, Αλόνσο, Φερνάντεθ, Ρουέντα, Ροντρίγκες, Μορίμπα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Άσπας, Σβέντμπεργκ.