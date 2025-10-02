Παναθηναϊκός: To video του Gazzetta με τις κλειστές εξέδρες στο ΟΑΚΑ
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45-Cosmote Sport 3, live απο το Gazzetta) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Οι «πράσινοι» θα έχουν την στήριξή χιλιάδων οπαδών τους στο σημερινό παιχνίδι, αφού η προσέλευση αναμένεται να ξεπεράσει τους 20χιλ. θεατές, αν ο καιρός δεν παίξει τα δικά του παιχνίδια, ωστόσο αυτή θα είναι περιορισμένη και δεν θα μπορεί να είναι τόσο αθρόα όσο άλλες φορές.
Δείτε ΕπίσηςΔούκας: «Το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράει με μεγάλη ταχύτητα, λύσαμε τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη» (vid)
Το «τριφύλλι» δεν θα μπορεί να εκμεταλλευτεί το μεγάλο πλεονέκτημα του ΟΑΚΑ, δηλαδή την τεράστια χωρητικότητα που έχει, αφού λόγω των έργων που λαμβάνουν χώρα σ' αυτό, όλες οι εξέδρες απέναντι από τα δημοσιογραφικά, αυτές που βλέπουμε στις κάμερες της τηλεοπτικής μετάδοσης, θα είναι κλειστές.
Το Gazzetta σας παρουσιάζει την εικόνα που επικρατεί στο στάδιο πριν την έναρξη του αγώνα, με τους ανθρώπους των «πρασίνων» να έχουν καλύψει τις εξέδρες αυτές όσο και τους δύο γερανούς που βρίσκονται στο ταρτάν.
☘️ Ορισμένες θύρες στο ΟΑΚΑ θα είναι κλειστές σήμερα στο ματς του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς καθώς γίνονται εργασίες συντήρησης στο γήπεδο#pao #paofc pic.twitter.com/yO4FxhjWQN— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 2, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.