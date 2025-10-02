Αυτοψία του Gazzetta στο Balaídos: Sold out απόψε, με 650 ΠΑΟΚτσήδες στην «καρδιά» του Βίγκο

Κατάμεστο θα είναι το «Balaídos» για το Θέλτα – ΠΑΟΚ. Το Gazzetta περπάτησε μέσα και έξω από το γήπεδο. Οι ειδικές ετοιμασίες των Ισπανών. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Το «Balaídos» φορά τα γιορτινά του για την επιστροφή της Θέλτα στην Ευρώπη, με το γήπεδο να αγγίζει το απόλυτο sold out. Η χωρητικότητα έχει αυξηθεί χάρη στις νέες εξέδρες και το βράδυ αναμένεται να σημειωθεί η καλύτερη προσέλευση της χρονιάς.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η ασπρόμαυρη «πινελιά» αναμένεται να είναι δυνατή: περίπου 650 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν στο Βίγκο, τα πρώτα συνθήματα ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης (1/10) στα μπαρ της παλιάς πόλης, και θα πάρουν θέση στη Río Alto, δίπλα στη θύρα Gol που βρίσκεται υπό ανακατασκευή.

Για τον ΠΑΟΚ, που παραδοσιακά δεν είναι μόνος στα ευρωπαϊκά του ταξίδια, η εικόνα των δικών του οπαδών στο μακρινό Βίγκο είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα ευρωπαϊκά του βράδια δεν γνωρίζουν σύνορα.

Στο κομμάτι των φιλοξενούμενων προβλέφθηκε ειδικό δίχτυ που κρέμεται από την οροφή, ενώ καθορίστηκαν συγκεκριμένες διαστάσεις και απόσταση από το υπόλοιπο κοινό, καθώς και μια ανεξάρτητη είσοδος

Το Βίγκο «βράζει» για το Θέλτα–PAOK

Μέχρι τώρα, το «ρεκόρ» της σεζόν ήταν οι 20.530 φίλαθλοι στην πρεμιέρα με τη Χετάφε, όμως το αποψινό παιχνίδι υπόσχεται να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Θέλτα έχουν σημάνει γενική κινητοποίηση για το αποψινό ευρωπαϊκό ραντεβού στο «Balaídos». Με επικεφαλής την συντονιστική των συνδέσμων «Siareiros Celta Vigo», καλούν όλο τον κόσμο να βρεθεί τρεις ώρες πριν τη σέντρα γύρω από το γήπεδο και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα αντάξια της επιστροφής στις ευρωπαϊκές βραδιές.

Από τις 19:00 ξεκινά η μεγάλη pre–game συγκέντρωση στον δρόμο Eugenio Kraff, ενώ στις 20:30 έχει προγραμματιστεί pyroshow έξω από το «Balaídos». Στις 21:00 οι οπαδοί θα μπουν μαζικά στις εξέδρες, με κασκόλ και σημαίες, ώστε να δώσουν από νωρίς ώθηση στην ομάδα.

Το σύνθημα των συνδέσμων είναι κοινό: να δημιουργηθεί ένα καυτό σκηνικό. «Το πρώτο γκολ το βάζουμε εμείς! Φέρτε κασκόλ, σημαίες και φωνή, η πρώτη νίκη της σεζόν έρχεται!» γράφει η «Fóra de Xogo».

𝗖𝗘𝗟𝗧𝗔 - 𝗣𝗔𝗢𝗞

Soñouse con voltar, soñemos con conquistar



🍻 𝟭𝟴:𝟬𝟬 Macro previa Celtista (R/Eugenio Kraff)

🧨 𝟭𝟵:𝟯𝟬 Pyro Show

🏟️ 𝟮𝟬:𝟬𝟬 Entrada á Bancada



Trae a túa bufanda, ondea unha bandeira! pic.twitter.com/Z9gvFy2SsX — Siareiros Celta Vigo (@SCV1923) September 30, 2025

Η Θέλτα ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη για την ευρωπαϊκή βραδιά κόντρα στον ΠΑΟΚ. Λίγο πριν από τη σέντρα, στις 21:45, το γήπεδο του Βίγκο θα φιλοξενήσει την ζωντανή εμφάνιση των Fillas de Cassandra και Mondra, τριών καλλιτεχνών που συμμετείχαν και στο βίντεο για την επιστροφή της Θέλτα στην Ευρώπη.

Τριάντα παρεμβάσεις στο Balaídos για το «πράσινο φως» της UEFA

Από το καλοκαίρι η Θέλτα προχώρησε σε τριάντα διαφορετικές εργασίες στο γήπεδο του Βίγκο, πολλές από τις οποίες έγιναν έπειτα από απαιτήσεις της UEFA, ώστε το «Balaídos» να είναι έτοιμο να φιλοξενήσει και πάλι ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή αφορά τη μικρή κερκίδα στη θύρα Gol, με 396 θέσεις, που απόψε κάνει ντεμπούτο. Για να λάβει την έγκριση, η Θέλτα χρειάστηκε να αλλάξει το αρχικό σχέδιο: από προσωρινή, «συρταρωτή» κατασκευή, μετατράπηκε σε κλασική σταθερή δομή με ειδικά στηρίγματα, χάνοντας περίπου 100 θέσεις από τις 500 που είχαν προβλεφθεί. Η αξιολόγηση έγινε από ειδικό τεχνικό, ορισμένο από την UEFA, ο οποίος έθεσε τις απαιτήσεις που τελικά καλύφθηκαν. Η κερκίδα θα λειτουργήσει μέχρι το τέλος της σεζόν, προτού κατεδαφιστεί για να ξεκινήσει η νέα μόνιμη κατασκευή στη θύρα Gol.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Βίγκο, Σταύρος Σουντουλίδης, μεταφέρει τα τελευταία νέα πριν απο τη μάχη του ΠΑΟΚ στο Balaídos για τη 2η αγωνιστική της League phase του Europa League κόντρα στη Θέλτα. #paokfc pic.twitter.com/XODDq0RK5b — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 1, 2025

Η UEFA ζήτησε επίσης αναβάθμιση στις υποδομές ΜΜΕ: η θέση του Τύπου μεταφέρθηκε στη Tribuna, καθώς οι απαιτούμενες θέσεις ξεπερνούν τις 100 (πέρσι ήταν περίπου 80). Δημιουργήθηκαν δύο νέες αίθουσες, για τον γραπτό και φωτογραφικό Τύπο, που θα χρησιμοποιούνται και στα ματς πρωταθλήματος. Στην ίδια περιοχή τοποθετήθηκε νέος ηλεκτρονικός πίνακας ώστε όλοι οι θεατές να έχουν ορατότητα.