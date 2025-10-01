Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του στο γήπεδο της Θέλτα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να δοκιμάζει σχήματα και ετοιμάζει τα πλάνα του, με τον απεσταλμένο του Gazzetta, Σταύρο Σουντουλίδη, να μεταφέρει όλα τα δεδομένα λίγο πριν από τη μάχη στο Βίγκο.

Από τη μία η Θέλτα, που ακόμη δεν έχει κάνει σεφτέ στη σεζόν: τρεις ήττες και πέντε ισοπαλίες, όλες με σκορ 1-1, στα οκτώ πρώτα επίσημα παιχνίδια της. Μάλιστα, αν δεν κερδίσει ούτε στο ματς με τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θα γράψει το πιο αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών στα 102 χρόνια της ιστορίας της.

Από την άλλη ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται στο Βίγκο κουβαλώντας το δικό του φορτίο: τέσσερα σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, η ήττα-σοκ στο κύπελλο από τον Λεβαδειακό και τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Ο «Δικέφαλος» νίκησε για τελευταία φορά στις 15 Σεπτεμβρίου, τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο (2-1).

Η Ισπανία, βέβαια, δεν υπήρξε ποτέ φιλόξενη γη για τους «ασπρόμαυρους». Στις επτά προηγούμενες επισκέψεις μετρούν πέντε ήττες και μόλις δύο «λευκές» ισοπαλίες: το μακρινό 0-0 με τη Σεβίλλη το μακρινό 1990 και το 0-0 με τη Γρανάδα στις μέρες του κορονοϊού.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με μια τελευταία προπόνηση στο «Balaídos». Ο Ρουμάνος τεχνικός επεξεργάζεται αρκετά σενάρια, με πιθανή την επιστροφή σε τριάδα μέσων: Οζντόεφ και Μπιάνκο πιο πίσω, με τον Καμαρά μπροστά τους. Αν προχωρήσει σε αυτή την εκδοχή, τότε μένει εκτός ο Μεϊτέ, ενώ και άλλοι βασικοί (Ζίβκοβιτς, Μπάμπα, Κένι, Κεντζιόρα, Γιακουμάκης) δεν θεωρούνται δεδομένοι.

Όλα αυτά είναι μέρος ενός σεναρίου και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο αναφορικά με την πιθανή αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, που θα έχει στο πλευρό του σχεδόν 700 φίλους του, οι οποίοι έκαναν το μακρινό ταξίδι προς την πρωτεύουσα της Γαλικίας.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Σταύρος Σουντουλίδης, παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση και μεταφέρει το κλίμα λίγο πριν από τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά στο Βίγκο.

Δείτε το σχετικό βίντεο: