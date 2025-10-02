Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Που θα δείτε τις «μάχες» Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και τα υπόλοιπα ματς του Europa League
Δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια έχουν απόψε (2/10) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αρχικά οι «πράσινοι», μετά το εντυπωσιακό 1-4 στη Βέρνη επί της Γιούνγκ Μπόις, θα ψάξουν το 2/2, υποδεχόμενοι στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, σε μια αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 3.
Έπειτα, τη σκυτάλη θα πάρει ο «Δικέφαλος του Βορρά», που έπειτα από το 0-0 με τη Μακάμπι στην Τούμπα, αγωνίζεται στην έδρα της Θέλτα στο Βίγκο, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Στις 22:00 το ματς, σε κάλυψη από το Cosmote Sport 4 αλλά και τη συχνότητα του ANT1.
Οι σημερινές (2/10) αναμετρήσεις του Europa League
- Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45, Cosmote Sport 3)
- Ρόμα - Λιλ (19:45, Cosmote Sport 6)
- Μπολόνια - Φράιμπουργκ (19:45, Cosmote Sport 7)
- Σέλτικ - Μπράγκα (19:45, Cosmote Sport 8)
- Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 4 / ANT1)
- Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας (22:00, Cosmote Sport 3)
- Φέγενορντ - Άστον Βίλα (22:00, Cosmote Sport 6)
- Νότιγχαμ Φόρεστ - Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 7)
- Λυών - Σάλτσμπουργκ (22:00, Cosmote Sport 8)
