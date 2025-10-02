Δείτε τα κανάλια μετάδοσης των δυο αποψινών (2/10) αναμετρήσεων των ελληνικών ομάδων, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αλλά και τις υπόλοιπες μάχες.

Δυο πολύ σημαντικά παιχνίδια έχουν απόψε (2/10) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Αρχικά οι «πράσινοι», μετά το εντυπωσιακό 1-4 στη Βέρνη επί της Γιούνγκ Μπόις, θα ψάξουν το 2/2, υποδεχόμενοι στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, σε μια αναμέτρηση που θα αρχίσει στις 19:45 και θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 3.

Έπειτα, τη σκυτάλη θα πάρει ο «Δικέφαλος του Βορρά», που έπειτα από το 0-0 με τη Μακάμπι στην Τούμπα, αγωνίζεται στην έδρα της Θέλτα στο Βίγκο, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα. Στις 22:00 το ματς, σε κάλυψη από το Cosmote Sport 4 αλλά και τη συχνότητα του ANT1.

Οι σημερινές (2/10) αναμετρήσεις του Europa League