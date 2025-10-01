Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Επισκέφθηκαν την Ακρόπολη οι Ολλανδοί
Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς δεν παίζει συχνά στην Ευρώπη.
Τα μέλη της, λοιπόν, με αφορμή την παρουσία στο Europa League κοιτάνε να απολαύσουν κάθε στιγμή. Εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ολλανδική ομάδα την Πέμπτη στις 19.45 θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και η αποστολή να θυμίσουμε ότι ήρθε από την Τρίτη στην Ελλάδα.
Την Τετάρτη παίκτες, τεχνικό τιμ και μέλη της διοίκησης βρέθηκαν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Φωτογραφήθηκαν στον Παρθενώνα κι έδειχναν ξένοιαστοι πριν από ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ματς.
Οι αναρτήσεις της ολλανδικής ομάδας για την επίσκεψη στην Ακρόπολη
🇬🇷#PANGAE #UEL pic.twitter.com/JCSZMoYiJD— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) October 1, 2025
👋 Hello Athens#PANGAE #UEL pic.twitter.com/fQ52lb3gyF— Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) October 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.