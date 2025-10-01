Η αποστολή της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, ανέβηκε σύσσωμη στον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς δεν παίζει συχνά στην Ευρώπη.

Τα μέλη της, λοιπόν, με αφορμή την παρουσία στο Europa League κοιτάνε να απολαύσουν κάθε στιγμή. Εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ολλανδική ομάδα την Πέμπτη στις 19.45 θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης και η αποστολή να θυμίσουμε ότι ήρθε από την Τρίτη στην Ελλάδα.

Την Τετάρτη παίκτες, τεχνικό τιμ και μέλη της διοίκησης βρέθηκαν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Φωτογραφήθηκαν στον Παρθενώνα κι έδειχναν ξένοιαστοι πριν από ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ματς.

Οι αναρτήσεις της ολλανδικής ομάδας για την επίσκεψη στην Ακρόπολη