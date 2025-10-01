Ο Χρήστος Κόντης είδε τον Ντραγκόφσκι να επιστρέφει σε φουλ πρόγραμμα και να υπολογίζεται κανονικά με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, μειώνοντας στις δύο τις απουσίες για το ματς με τους Ολλανδούς.

Στην απογευματινή προπόνηση της Τετάρτης (01/10), την τελευταία πριν τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (02/10-19:45), ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης μέτρησε μία επιστροφή, αλλά και δύο απουσίες.

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι έβγαλε κανονικά όλο το πρόγραμμα και τέθηκε στην διάθεση του Έλληνα τεχνικού σε αντίθεση με τους Ντέσερς και Πελίστρι, οι οποίοι δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με τους Ολλανδούς. Οι δύο τους έκαναν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Τα ονόματα των παικτών από την ευρωπαϊκή λίστα που είναι διαθέσιμοι

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπη, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτα, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρα, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλο, Μπρέγκου, Φικάι.

Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς #paofc pic.twitter.com/paoUzHaMHi October 1, 2025

Υπενθυμίζουμε πως οι Γερεμέγεφ, Μαντσίνι, Γεντβάι, Νίκας και Πάντοβιτς είναι εκτός λίστας.