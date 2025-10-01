Μετά τις νίκες με Γιουνγκ Μπόις και Παναιτωλικό, τα χαμόγελα έχουν επιστρέψει στον Παναθηναϊκό εν όψει της αυριανής μάχης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε σήμερα την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν στις 19.45 την ολλανδική ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League και ο Χρήστος Κόντης είδε τους παίκτες του σε πολύ καλή κατάσταση. Η ατμόσφαιρα ήταν ευχάριστη και υπήρχε μεγάλη διάθεση, όπως αποτυπώθηκε και στο βίντεο του Gazzetta.

Δείτε το βίντεο και φωτορεπορτάζ

Το Gazzetta στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τον αγώνα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς #paofc pic.twitter.com/paoUzHaMHi October 1, 2025

Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια της αναμέτρησης στην ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρεται: «Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Go Ahead Eagles έχουν ως εξής:

ΘΥΡΕΣ TIMH

20, 21, 33, 34 25 €

22, 32 30 €

23, 31 35 €

24, 30 40 €

26, 28 55€

29 105€

P1, P2 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected]».