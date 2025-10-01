Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει στο blog του στο gazzetta τη δική του προσέγγιση για το αποψινό πολύ σκληρό, αλλά και ιδιαίτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει και τις εκτός έδρας υποχρεώσεις του στο Τσάμπιονς Λιγκ και δη σε μία πάρα πολύ σκληρή έδρα, αλλά και πάρα πολύ ιδιαίτερη γι΄ αυτόν.

Σκληρή, καθότι η Άρσεναλ εδώ και μία τετραετία έχει στο Έμιρεϊτς 16 ευρωπαϊκά παιχνίδια, με 12 νίκες, τρεις ισοπαλίες (μία με την Μπάγερν 2-2) και μία ήττα (0-1), τον περασμένο Μάϊο στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ από την Παρί Σεν Ζερμέν, που τελικά κατέκτησε το τρόπαιο.

Ιδιαίτερη γιατί ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει και στις τρεις τελευταίες επισκέψεις του στο Έμιρεϊτς την τελευταία δεκαετία, κάτι πραγματικά απίθανο! Άλλωστε, είναι η μοναδική άλλη ομάδα που από το 2020 έχει κερδίσει στην Άρσεναλ στο σπίτι της, εκτός της Παρί Σεν Ζερμέν!

Ότι ο Ολυμπιακός είναι απόψε ένα αουτσάϊντερ και η Άρσεναλ ένα μεγάλο φαβορί, δεν αμφισβητείται. Απλά νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία το πώς θα μπει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι. Αν καταφέρει και μπει καλά, θα έχει κάνει ένα βήμα για να εμφανιστεί ανταγωνιστική. Αν όχι, θα έχει πρόβλημα. Στέκομαι σε αυτή την παράμετρο για δύο λόγους.

Ο πρώτος γιατί φέτος ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει καθόλου καλά στα παιχνίδια του, με αποκορύφωμα εκείνο στο Καραϊσκάκη με την Πάφο, η οποία παρεμπιπτόντως χθες έχανε εντός έδρας 0-4 από την Μπάγερν στο 34ο λεπτό…Ούτε στη Λεωφόρο μπήκε καλά, ούτε καν στα άλλα ματς πρωταθλήματος, με τις μικρομεσαίες ομάδες (Αστέρα, Πανσερραϊκό, Βόλο, Λεβαδειακό). Ο Βόλος εύκολα θα μπορούσε μάλιστα να προηγηθεί στο πρώτο 15λεπτο, αλλά ο Τζολάκης ήταν κέρβερος. Όπως κι ο Λεβαδειακός εύκολα θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ, εάν δεν έσωζε την εστία του Τζολάκη ο Μουζακίτης.

Με αυτό το φετινό «ιστορικό», καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά ο Ολυμπιακός αν δεν το αλλάξει απόψε-η Άρσεναλ πέρυσι έβαλε εφτά γκολ στα πρώτα ημίχρονα της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Κάμποσα από αυτά στα πρώτα λεπτά ακόμη και στο 2ο! ο Ολυμπιακός συνηθίζει να είναι «αναγνωριστικός» στο ξεκίνημα των αγώνων του, αλλά εδώ μιλάμε για Άρσεναλ στην καλύτερη της εκδοχή. Άλλωστε, το πρόσφατο παρελθόν πρέπει να μας διδάσκει.

Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ όταν σκόραρε γρήγορα στην Ευρώπη είχε θριάμβους: 6-1 με τη Μακάμπι (1-0 στο 10΄), 4-2 με την Άστον Βίλα (1-0 στο 16΄), 2-0 με την Άστον Βίλα (1-0 στο 10’), 3-2 με τη Φενέρμπαχτσε (1-0 στο 8΄). Αντιθέτως, όταν δέχθηκε γρήγορα πρώτος γκολ είχε ζημιές: 0-3 από την Μπόντο (0-1 στο 13΄), 1-4 από τη Μακάμπι (0-1 στο 4΄), 0-1 από τη Φενέρμπαχτσε και πέναλτι (το γκολ από το 11΄)…

Κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι ο Ολυμπιακός αν μπει καλά στο παιχνίδι και προηγηθεί γρήγορα, θα πάρει αποτέλεσμα. Αλλά εάν φάει γρήγορα γκολ, δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το έργο του θα γίνει πάρα πολύ πιο δύσκολο .

Άσχετο: Αυτό το 0-0 με την Πάφο της πρεμιέρας ατυχώς θα «συντροφεύει» τον Ολυμπιακό μέχρι να κάνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ. Έριξα μία ματιά στα αποτελέσματα της περσινής πρώτης αγωνιστικής της διοργάνωσης των ομάδων που όπως κι η Πάφο ήταν εκπλήξεις των προκριματικών του καλοκαιριού. Μιλάμε για Σέλτικ-Σλόβαν Μπρατισλάβας 5-1 και Γιανγκ Μπόϊς-Άστον Βίλα 0-3. Τέτοιο αποτέλεσμα έπρεπε να είχε κι η Πάφος στο Καραϊσκάκη. Όπως είχαμε στη φετινή πρεμιέρα το Σπόρτινγκ-Καϊράτ 4-1.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ θα θυμάται τον Γάλλο Λετεσιέ, διαιτητή απόψε στο Άρσεναλ-Ολυμπιακός, από τον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ της Σεβίλλης με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Καραϊσκάκη, τον Αύγουστο του 2023. Με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ να προηγείται, αλλά να ισοφαρίζεται και να χάνει το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι.

Ο Λετεσιέ σφυρίζει συνεχώς αγγλικές ομάδες (εσχάτως Λίβερπουλ-Ρεάλ 2-0, Ρεάλ-Άρσεναλ 1-2, Ρεάλ-Σίτι 3-3, Αταλάντα-Λίβερποyλ 0-1), ενώ τον Ολυμπιακό τον έχει παίξει μόνο πριν χρόνια, σε ένα 4-0 με τη Λουκέρνη στο Καραϊσκάκη. Και πριν τρία χρόνια σε ένα 3-1 επί του ΠΑΟκ, όταν για να δώσει ένα εξόφθαλμο πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού είχε χρειαστεί η παρέμβαση του VAR, που σήμερα παρεμπιπτόντως θα είναι Γερμανός.

Και για το τέλος ένα ιμότζι