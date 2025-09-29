Ο ΠΑΟΚ μπήκε από σήμερα σε ρυθμούς Ευρώπης, ξεκινώντας την προετοιμασία του για τη σπουδαία αναμέτρηση με τη Θέλτα στην Ισπανία∙ μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας που συνεχίζει θεραπεία.

Ο χρόνος δεν αφήνει περιθώρια για ανάσες. Λίγες ώρες μετά το παιχνίδι στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και μπήκε, ήδη, σε ρυθμούς Ευρώπης.

Την Πέμπτη (2/10) τον περιμένει η Θέλτα, στο Βίγκο, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, κι όλα κινούνται γύρω από το ταξίδι στην Ισπανία.

Οι βασικοί της αναμέτρησης στην Αρκαδία έμειναν για αποφόρτιση στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι πάτησαν γήπεδο και δούλεψαν με τους προπονητές σε κατοχή μπάλας και αμυντική τακτική, σε ασκήσεις που είχαν ξεκάθαρα στο μυαλό τον αντίπαλο της Πέμπτης.

Μοναδικό «αγκάθι» για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο τραυματισμός του Δημήτρη Πέλκα. Ο Έλληνας μέσος συνέχισε θεραπεία και τέθηκε εκτός πλάνων για το ταξίδι στο Βίγο.

Την Τρίτη (30/9) το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση στις 10:00 το πρωί και στη συνέχεια η αποστολή θα πετάξει με τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό τη Γαλικία.