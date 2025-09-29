Ο Βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ θα έχει να θυμάται το γκολ που πέτυχε στην Τρίπολη, καθώς ολοκλήρωσε το… παζλ των πέντε τρόπων επίτευξης γκολ και έγραψε ιστορία στη Super League.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έγραψε ιστορία με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, καθώς το βράδυ της Κυριακής (28/9) στην Τρίπολη σκόραρε για τρίτο σερί παιχνίδι απέναντι στον Αστέρα Aktor, πρώτη φορά όμως με πέναλτι, ολοκληρώνοντας έτσι το… παζλ των πέντε τρόπων επίτευξης τέρματος στη Super League.

Με αυτό το επίτευγμα, ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός όχι μόνο κατόρθωσε να πετύχει ακόμα ένα ξεχωριστό ρεκόρ στη μέχρι τώρα θητεία του στον ΠΑΟΚ, αλλά παράλληλα κατάφερε να τοποθετήσει το όνομά του δίπλα σε ιστορικές μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 που εντάχθηκε στον «Δικέφαλο», ο Κίριλ Ντεσπόντοφ είχε σκοράρει με όλους τους πιθανούς τρόπους στα παιχνίδια της ελληνικής Super League, εκτός από την «εσχάτη των ποινών». Το έκανε και αυτό.

Το πρώτο του γκολ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα ήρθε στις 25 Νοεμβρίου 2023 απέναντι στον Πανσερραϊκό (5-0), με απευθείας εκτέλεση κόρνερ – τον πιο σπάνιο τρόπο. Ακολούθησαν 13 γκολ με σουτ, ένα με κεφαλιά στο 4-0 επί του ΟΦΗ (3 Ιανουαρίου 2024) και δύο με φάουλ. Απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, επέμεινε να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε και ευστόχησε, μπαίνοντας σε ένα κλειστό «κλαμπ»: έγινε ο 25ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League (από το 1959) που έχει σκοράρει με όλους τους πιθανούς τρόπους.

Ο πρώτος που το είχε καταφέρει ήταν ο Μουφίτ Καλλιοντζής του Άρη, διεθνής με την Εθνική Ελλάδας το 1959, ο οποίος συμπλήρωσε το καρέ στις 4 Φεβρουαρίου 1962 με γκολ απευθείας από κόρνερ κόντρα στον Ηρακλή (2-2).

Ο πιο πρόσφατος πριν τον Ντεσπόντοφ ήταν επίσης «κιτρινόμαυρος»: ο Λουίς Πάλμα, που με εύστοχο πέναλτι στις 3 Μαΐου 2023 στη νίκη του Άρη επί του Βόλου (4-2), έγινε ο 24ος που πέτυχε γκολ με όλους τους τρόπους, έχοντας σκοράρει λίγες μέρες νωρίτερα και με κόρνερ απέναντι στον Ολυμπιακό (2-1).