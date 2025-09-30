Ο Παναθηναϊκός θα βρει την Πέμπτη απέναντί του την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η οποία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μακριά από το σπίτι της φεύγει με σκυμμένο το κεφάλι.

Η ευρωπαϊκή ιστορία του Παναθηναϊκού είναι πλούσια.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς, από την άλλη πλευρά, έχει φτωχή ευρωπαϊκή παρουσία. Το τριφύλλι μετά τον θρίαμβο στη Βέρνη με 4-1 κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις, θα υποδεχθεί την Πέμπτη στις 19.45 στο ΟΑΚΑ την ολλανδική ομάδα. Σαφώς η Κυπελλούχος Ολλανδίας δεν μπορεί και φυσικά δεν πρέπει να υποτιμηθεί, όμως, οι πράσινοι είναι με ανεβασμένη ψυχολογία μετά και τη δραματική νίκη στο Αγρίνιο.

Επιπλέον, δεύτερη σερί νίκη θα τους φέρει πιο κοντά στην πρόκριση στο Europa League, έστω και στα playoffs.

Η Γκόου Αχέντ Ίγκλς δεν μπορεί να φοβίσει τον Παναθηναϊκό. Την περασμένη σεζόν πήρε το Κύπελλο κόντρα στην Αλκμααρ, στη διαδικασία των πέναλτι με 4-2 (1-1 κ.α. και παράταση), ενώ την τρέχουσα σεζόν είναι στη δέκατη θέση με 2 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες σε επτά ματς. Έχει σημειώσει 13 γκολ και έχει δεχθεί επίσης 13. Στην πρεμιέρα της στο Europa League ηττήθηκε εντός έδρας από τη Στεάουα του Ηλία Χαραλάμπους με 1-0.

Μία ντουζίνα αγώνες, μία νίκη

Η Γκόου Αχέντ Ίγκλς θα δώσει ευρωπαϊκό αγώνα εκτός έδρας για 13η φορά την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ. Στις προηγούμενες 12 επισκέψεις της στις έδρες ομάδων του εξωτερικού είχε 11 ήττες και μία νίκη. Τα τέρματα είναι 14 υπέρ και 28 κατά!

Μοναδικό της θύμα η Λουγκάνο, τη σεζόν 1969-70, την οποία συνέτριψε στην Ελβετία με 4-0 για το Ιντερτότο. Μία... καλοκαιρινή διοργάνωση της UEFA, που δεν είχε ιδιαίτερο κύρος.

Ο ολλανδικός σύλλογος εναντίον του Παναθηναϊκού θα δώσει μόλις τον τέταρτο αγώνα της εκτός έδρας για μία εκ των κορυφαίων διοργανώσεων της UEFA. Θα είναι, πάντως, ο πρώτος για το Europa League. Στην έδρα της δεν έχει τόσο τραγική επίδοση, αλλά δεν εντυπωσιάζει κιόλας. Σε 13 αγώνες έχει 3 νίκες, 7 ισοπαλίες και 3 ήττες με τέρματα 18 υπέρ και 18 κατά.

Τα εκτός έδρας ευρωπαϊκά ματς των Γκόου Αχέντ Ιγκλς

07.10.1965 Σέλτικ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-0

27.09.1966 Σλόβαν Μπρατ. - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-0

01.07.1967 Ρουέν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 4-3

09.07.1967 Γκρέντσεν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0

28.06.1969 Έστερς - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-2

05.07.1969 Σομπιέρσκι - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-0

07.07.1984 Σταντάρ Λιέγης - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 4-2

11.07.1984 Οντένσε - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 3-0

28.07.1984 Μπραουνσβάιγκ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1

11.06.1987 Λιρς - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-0

09.07.2015 Φερεντσβάρος - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 4-1

01.08.2024 Μπραν - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-1

Η μοναδική της νίκη

02.08.1969 Λουγκάνο - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 0-4