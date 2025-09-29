Αντίπαλοι Παναθηναϊκού, Europa League: Παρελθόν από τη Βικτόρια Πλζεν ο Κούμπεκ

Η Βικτόρια Πλζεν ανακοίνωσε το πρώι της Δευτέρας (29/09) τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Τσέχο τεχνικό, Μίροσλαβ Κόυμπεκ μετά από σχεδόν δύο μισή χρόνια στο πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που δημοσίευσε η Πλζεν η απόφαση αυτή πάρθηκε απο κοινού, με τους λόγους απομάκρυνσης του 74χρόνου τεχνικού να είναι το κακό ξεκίνημα που έχει κάνει η ομάδα και πιο συγκεκριμένα οι δύο συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα κόντρα σε Σπάρτα Πράγας και Ζλιν, αλλά και η εντός έδρας ισοπαλία με τη Φερεντσβάρος στη πρεμίερα του Europa League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βικτόρία Πλζεν:

Με αμοιβαία συμφωνία, η θητεία του Μίροσλαβ Κούμπεκ ως προπονητή της Βικτόρια Πλζεν έληξε σήμερα. Ο Γιαν Τρούζιλ αποχώρησε επίσης από την ομάδα. Ο Μάρεκ Μπάκος διορίστηκε υπηρεσιακός προπονητής και θα έχει βοηθό τον Ζντένεκ Μπέτσκα.

pic.twitter.com/towsL8jn5W

— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) September 29, 2025

Η Βικτόρια Πλζεν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 5η θέση του τσεχικού πρωταθλήματος, έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς σε 10 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τη Πλζεν στο ΟΑΚΑ στις 11/12, στα πλαίσια της 6ης αγωνιστική της League Phase του Europa League.