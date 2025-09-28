Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε για τις αλλαγές θυρών στο ματς Go Ahead Eagles, των κατόχων διαρκείας σε συγκεκριμένες θύρες στο ΟΑΚΑ, λόγω έργων.

Ο Παναθηναϊκός την ερχόμενη Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Go Ahead Eagles για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ορισμένες θύρες στο ΟΑΚΑ δεν θα λειτουργήσουν, λόγω έργων και το τριφύλλι ενημέρωσε τους κατόχους των διαρκείας για τις αλλαγές θέσεων. Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει στο Ολυμπιακό Στάδιο εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και επισκευής συγκεκριμένων τμημάτων της εγκατάστασης. Ως αποτέλεσμα αυτών, όσοι κάτοχοι διαρκείας έχουν θέση σε θύρες που δεν θα λειτουργήσουν στον αγώνα Παναθηναϊκός – Go Ahead Eagles την προσεχή Πέμπτη, θα πρέπει απαραιτήτως να εκδώσουν πρόσκληση σε νέα θύρα (βάσει του πίνακα αντιστοιχίας), χρησιμοποιώντας τον Gov Wallet code του διαρκείας σας στο ΟΑΚΑ.

Η αντιστοιχία των θυρών έχει ως εξής:

Θύρα Διαρκείας Νέα θύρα εισόδου

3 – 5 32

7 – 11 24 – 30

9 26 – 28

13 21

– Κάθε Gov Wallet code εξαργυρώνει μία (1) πρόσκληση.

– Σε μία κίνηση μπορεί να εκδοθούν έως και 4 προσκλήσεις, αρκεί να είναι γνωστό το ΑΜΚΑ και το αντίστοιχο Gov Wallet code των άλλων κατόχων.

– Είναι υποχρεωτικό για κάθε φίλαθλο να προχωρήσει άμεσα στην ταυτοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πρόσβαση στις κερκίδες.

Η διαδικασία εξαργύρωσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/9, από τις 12:00 έως τις 00:00.

Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας για την κατανόηση και τη συνεργασία τους».