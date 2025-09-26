Διαβάστε τι προβλέπει ο κανονισμός που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ λόγω του ματς με τη Μακάμπι.

Τις τελευταίες μέρες έχουν φουντώσει οι φήμες περί συζητήσεων στις τάξεις της UEFA για αποβολή των ομάδων από το Ισραήλ λόγω των πολεμικών επιχειρήσεων που λαμβάνουν χώρα εναντίον της Παλαιστίνης. Κάτι που προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ή από κάποιον παράγοντά της, με αποτέλεσμα όλη η πληροφορία που υπάρχει μέχρι στιγμής να πηγάζει από τα ρεπορτάζ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας...

Φυσικά, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, το συγκεκριμένο ζήτημα (σ.σ. σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο) έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς την Τετάρτη ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, χωρίς να καταφέρει να την νικήσει.

Τι θα συμβεί όμως, αν όντως η UEFA αποβάλει τις ομάδες του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της; Θα μπορέσει ο «δικέφαλος» να έχει μεγαλύτερο βαθμολογικό κέρδος από τον έναν βαθμό που πήρε λόγω του 0-0; Τι λέει ο κανονισμός για μία τέτοια περίπτωση;

Τι αναφέρει ο κανονισμός της UEFA για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Στο άρθρο 29 των κανονισμών της UEFA, το οποίο έχει τίτλο «Άρνηση παιχνιδιού και παρόμοιες περιπτώσεις», υπάρχει η τρίτη παράγραφος που δίνει απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα...

Εκεί λοιπόν, αναφέρεται το εξής: «Αν ένας σύλλογος αποβληθεί ή για οποιονδήποτε λόγο αποσυρθεί από τη διοργάνωση πριν ολοκληρώσει όλα τα παιχνίδια του στη φάση των ομίλων (league phase), τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που έχει δώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή παραμένουν έγκυρα».

Κάτι που σημαίνει πως το 0-0 και ο ένας βαθμός για τον ΠΑΟΚ παραμένει ως έχει.

Τι αναφέρει για τα άλλα παιχνίδια

Μάλιστα, στη συνέχεια η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρει και τι γίνεται με τα υπόλοιπα παιχνίδια των ομάδων του Ισραήλ, αυτά δηλαδή που δεν θα παιχτούν λόγω της αποβολής τους.

«Θα χρειαστεί να γίνει ένας υπολογισμός βαθμών με την ολοκλήρωση της league phase, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αγώνες που ακυρώθηκαν.

Κάθε σύλλογος που δεν μπόρεσε να δώσει τον προγραμματισμένο του αγώνα απέναντι στον αποβληθέντα/αποσυρθέντα σύλλογο, λαμβάνει τον μέσο όρο βαθμών που κέρδισαν όλοι οι σύλλογοι του ίδιου “γκρουπ δυναμικότητας” (seeding pot) στους αγώνες τους απέναντι σε συλλόγους του ίδιου γκρουπ με τον αποβληθέντα/αποσυρθέντα, σε εντός έδρας παιχνίδια (αν επρόκειτο να παίξει εντός) ή σε εκτός έδρας παιχνίδια (αν επρόκειτο να παίξει εκτός).

Οι βαθμοί όλων των αγώνων που έχουν ήδη παιχτεί, περιλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν από αναμετρήσεις με τον αποβληθέντα/αποσυρθέντα σύλλογο πριν την αποβολή/απόσυρσή του, δεν τροποποιούνται με κανέναν τρόπο και λαμβάνονται όλοι υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου».