Ζαρουρί: Ο... στυγνός εκτελεστής της Βέρνης

Ο Ανάς Ζαρουρί έφερε το βράδυ της Πέμπτης στην Βέρνη δύο στοιχεία που έλειπαν από τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα, την κυνητικότητα και την ποιότητα στις εκτελέσεις.

Μπορεί η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιούνγκ Μπόις με 4-1 το βράδυ της Πέμπτης (25/09) να μην έχει την σημασία των άλλων εκτός έδρας επιτυχιών που έχουν κάνει οι «πράσινοι» στην Ευρώπη, ωστόσο λόγω των συνθηκών και του εντυπωσιασμού που προκαλεί το αποτέλεσμα θα μείνει χαραγμένο στην μνήμη των φιλάθλων του «τριφυλλιού».

Το ίδιο όμως θα συμβεί και με τον μεγάλο πρωταγωνιστή της βραδιάς, Ανάς Ζαρουρί που πέτυχε ένα σπουδαίο χατ τρικ, το πρώτο της μέχρι τώρα καριέρας του και πήρε μάλιστα μαζί και την μπάλα του αγώνα, διακοσμημένη με τις υπογραφές των συμπαικτών του για να θυμάται το βράδυ της Βέρνης.

Το βράδυ που εκείνος μετατράπηκε σ' έναν... στυγνό εκτελεστή, ο οποίος σκόραρε τρία γκολ από τις τέσσερις τελικές που είχε μη αφήνοντας κανένα περιθώριο στους Ελβετούς.

Το +2,01 του κυνικού Ζαρουρί

Ο Μαροκινός εξτρέμ του «τριφυλλιού» δεν έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι συνολικά, όμως έδωσε στην ομάδα που εκείνο ακριβώς που χρειαζόταν περισσότερο απ' όλα την στιγμή αυτή. Το εύκολο γκολ ή για να είμαστε πιο σωστοί τα εύκολα γκολ.

Εύκολα όχι φυσικά αναφορικά με τον βαθμό δυσκολίας των εκτελέσεων που κλήθηκε να κάνει, αλλά με το γεγονός πως χρειάστηκε μόλις τέσσερις τελικές, στις τέσσερις επαφές που είχε με την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή συνολικά, για να σκοράρει τρία γκολ.

Θα μπορούσε κάποιος να πει οκ άμα του έτυχαν τόσο μεγάλες ευκαιρίες είναι λογικό να έβαλε τόσα γκολ κι ας μην ήταν πολλές οι τελικές, όμως η ειδοποιός διαφορά εδώ είναι πως ο Ζαρουρί σκόραρε τρία γκολ από τέσσερις φάσεις που ένας μέσος παίκτης θα έβαζε ένα γκολ ή αλλιώς 0,99 για την ακρίβεια, όπως βγαίνει το άθροισμα των xG ακριβώς από τις ευκαιρίες που πρωταγωνίστησε.

Οι τελικές του Ζαρουρί

Η πρώτη τελική άξιζε 0,21xG, η δεύτερη 0,44xG, η τρίτη 0,01xG και η τέταρτη 0,34xG.

Ναι, καλά καταλαβαίνετε εκείνος πέτυχε 2,01 τέρματα περισσότερα από το φυσιολογικό. Σ' έναν Παναθηναϊκό που από πέρυσι στον τομέα της αποτελεσματικότητας είχε μεγάλο ζήτημα, ο Ζαρούρι πήγε χθες το βράδυ κι έδειξε πως μπορεί να δώσει στο κλαμπ αυτό που χρειάζεται μόλις στην δεύτερη συμμετοχή ως βασικός με το «τριφύλλι».

Πρώτα σκόραρε στην κίνηση στο 13', όταν από εκτέλεση κόρνερ του Ρενάτο Σάντσες, βρέθηκε ξεχασμένος στο δεύτερο δοκάρι και μ' ένα ωραίο κοντινό κουντεπιέ νίκησε τον Κέλερ για το 0-2. Έπειτα έξι λεπτά αργότερα ο Μπακασέτας σούταρε από μακριά, ο κίπερ των Ελβετών έκανε κακό υπολογισμό της μπάλας, δεν έδιωξε καλά και ο Μαροκινός πετάχτηκε και πλάσαρε σχεδόν προ κενής εστίας.

Το «κερασάκι στην τούρτα» ήρθε στο 68ο λεπτό, όταν ο Κώτσιρας έκανε το overlap, πήρε την μπάλα από τον Τετέ και σέντραρε στο πέναλτι, ο Ζαρουρί κινήθηκε ωραία στην πλάτη του αμυντικού που τον μάρκαρε κι έκανε ένα υπέροχο τελείωμα στην κίνηση, καθιστώντας τον Κέλερ ανήμπορο να αντιδράσει και κάνοντας το 1-4.

Να σημειωθεί πως εκείνος ήταν μέσα και στο πρώτο γκολ, αφού από τα δικά του πόδια έγινε η σέντρα που έφτασε τελικά στον Τετέ για να κάνει εκείνο το κάτι σαν σουτ-γύρισμα από το οποίο η μπάλα πήγε στον Σφιντέρσκι, που σκόραρε με τις τάπες α λα Ιμπραΐμοβιτς.

Πέραν από τις εκτελέσεις που ήταν το... φόρτε του στο συγκεκριμένο ματς, Μαροκινός είχε ακόμη σύμφωνα με την κορυφαία πλατφόρμα ποδοσφαιρικής ανάλυσης Wyscout:

14/21 πάσες (67%)

1/3 γεμίσματα (33%)

2/4 ντρίμπλες (50%)

4 επανακτήσεις, οι τρεις στο μισό του αντιπάλου

4 επαφές στην αντίπαλη περιοχή

1 προοδευτικό τρέξιμο με την μπάλα

1 κερδισμένο φάουλ

1 ευκαιρία για συμπαίκτη

Ο Ανάς Ζαρουρί έγινε ο δεύτερος μόλις παίκτης του Παναθηναϊκού, που κάνει χατ τρικ εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο πρώτος ήταν ο Κριστόφ Βαζέχα στις 16.09.1992, Εξτένσιβ Κραϊόβα - Παναθηναϊκός 0-6. #panathinaikosfc pic.twitter.com/TcNaPEW8OZ — soccerbase.gr (@SoccerbaseG) September 25, 2025

Κάπως έτσι ο Ανάς Ζαρουρί έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην μακρά ιστορία του Παναθηναϊκού που πετυχαίνει χατ τρικ σε εκτός ευρωπαϊκό ματς μετά τον Κριστόφ Βαζέχα το 1992 κόντρα στην Εξτένσιβ Κραϊόβα, όπου οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 6-0.

Η εμφάνιση αυτή αποτελεί μία δήλωση για τον Μαροκινό εξτρέμ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής και ίσως όχι άδικα κατά μία έννοια, αφού δεν έδειχνε αυτό το κάτι στις ευκαιρίες που είχε πάρει ως αλλαγή σε αντίθεση με το ότι συνέβη χθες όπου βροντοφώναξε στον Χρήστο Κόντη, αλλά και τον προπονητή που θα έρθει, πως υπάρχει κι αυτός έδω και αξίζει να λογίζεται υποψήφιος για την ενδεκάδα σε μόνιμη βάση.