Παναθηναϊκός: Η UEFA αποθέωσε τον Ζαρουρί για μία ντρίμπλα... όνειρο!
Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς, ο Ανάς Ζαρουρί δεν σταμάτησε να ντριμπλάρει, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 8 επιτυχημένα περάσματα και ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη του «τριφυλλιού».
Σε μία από αυτές τις ενέργειες, ο Μαροκινός εξτρέμ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, προσφέροντας ένα υπέροχο «τούνελ» που έγινε δεκτό με επιφωνήματα θαυμασμού από τους φίλους των «πρασίνων».
Μάλιστα, η UEFA έκανε μια ανάρτηση με το βίντεο της ντρίμπλας αυτής, γράφοντας σχετικά «περιμένετε για αυτό»!
