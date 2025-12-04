Παναθηναϊκός: Η UEFA αποθέωσε τον Ζαρουρί για μία ντρίμπλα... όνειρο!

Νίκος Αθανασίου
Ο Ανάς Ζαρουρί του Παναθηναϊκού

Ο Ανάς Ζαρουρί προσέφερε μια στιγμή υψηλής ποδοσφαιρικής ποιότητας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς και η ευρωπαϊκό ομοσπονδία του έβγαλε το καπέλο!

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Στουρμ Γκρατς, ο Ανάς Ζαρουρί δεν σταμάτησε να ντριμπλάρει, ολοκλήρωσε τον αγώνα με 8 επιτυχημένα περάσματα και ήταν εκ των κορυφαίων στη νίκη του «τριφυλλιού».

Σε μία από αυτές τις ενέργειες, ο Μαροκινός εξτρέμ πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του αντιπάλου του, προσφέροντας ένα υπέροχο «τούνελ» που έγινε δεκτό με επιφωνήματα θαυμασμού από τους φίλους των «πρασίνων».

Μάλιστα, η UEFA έκανε μια ανάρτηση με το βίντεο της ντρίμπλας αυτής, γράφοντας σχετικά «περιμένετε για αυτό»!

@Photo credits: INTIME
     

