Το 4ο γκολ του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις από τον Ζαρουρί είναι αυτό που ονειρεύεται κάθε προπονητής.

Για τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις με 4-1, υπάρχουν άπειρα πράγματα για να σταθεί κανείς... Από την ατομική απόδοση των παικτών, τη συνολική τους παρουσία, τη συγκέντρωση που έδειξαν στο δεύτερο μέρος, έως και την επιθετική ανάπτυξη του «τριφυλλιού» που θύμισε άλλες εποχές.

Ειδικά στο γκολ με το οποίο οι «πράσινοι» σφράγισαν το τρίποντο στην πρεμιέρα της League Phase της διοργάνωσης, η μπάλα... κρύφτηκε, σε μία φάση που αποτελεί όνειρο για κάθε προπονητή και στην προκειμένη περίπτωση για τον Χρήστο Κόντη.

Αν έπρεπε ένας προπονητής να δείξει μία επίθεση που θα αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση, σίγουρα θα ήταν αυτή, καθώς περιελάμβανε τα εξής:

1 κόψιμο

11 εναλλαγές μπάλας

2 αλλαγές πλευρών

1 γκολ

Από την αρχή ως το τέλος, ΟΛΑ μα ΟΛΑ έγιναν σωστά. Η μπάλα, μετά το κλέψιμο, έφυγε από τη δεξιά πλευρά της άμυνας του Παναθηναϊκού και με σωστή κυκλοφορία πήγε στην αριστερή πλευρά, όπου υπήρχαν κενοί χώροι.

Εκεί η «ρουλέτα» του Ζαρουρί τού επέτρεψε να ξεφορτωθεί τον αντίπαλό του και να γυρίσει προς το κέντρο, όπου ο Ρενάτο και ο Σιώπης άλλαξαν παιχνίδι για τη δεξιά πλευρά. Εκεί ο Τετέ είδε την κίνηση του Κώτσιρα, ο οποίος την κατάλληλη στιγμή έκανε μία γλυκιά σέντρα στην περιοχή, όπου ο Μαροκινός την έστειλε στα δίχτυα των γηπεδούχων, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη του Παναθηναϊκού.