Ξέσπασμα μάγκικο και Παναθηναϊκό!

Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει από την Βέρνη για τον υπέροχο Παναθηναϊκό του Χρήστου Κόντη, που έγραψε κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις μία ακόμα σελίδα στην τεράστια ευρωπαϊκή του ιστορία.

Πέρασε αρκετή ώρα να κοιτάμε το (πλαστικό) χορτάρι του Wankdorf Stadion και απλά να χαμογελάμε! Μία νίκη βγαλμένη από πιο όμορφα όνειρα των Παναθηναϊκών. Δεν ήταν μόνο το τρίποντο, ήταν τα τέσσερα γκολ. Ήταν το πάρτι που έστησαν οι παίκτες του Χρήστου Κόντη στην έδρα της Γιουνγκ Μπόις.

Θαρρείς πως όλη η συσσωρευμένη πίεση των τελευταίων εβδομάδων, βγήκε στον αγωνιστικό χώρο στην Βέρνη και παρέσυρε στο πέρασμά της την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Την δύσμοιρη ελβετική ομάδα που είχε την ατυχία το βράδυ της Πέμπτης να βρεθεί στο διάβα του Panathinaikos.

Τι πρώτο εικοσάλεπτο ήταν αυτό; Κοιτούσες το ένα γκολ να διαδέχεται το άλλο και αναρωτιόσουν αν είναι η ίδια ομάδα που προ κάποιων εβδομάδων, έχανε από την Κηφισιά. Κάτι, όμως, άλλαξε. Ήταν πια τόσο, μα τόσο ξεκάθαρο. Και αυτό που άλλαξε, ήταν πως βρέθηκε ο τρόπος, οι μάγκες με το τριφύλλι στο στήθος να δείξουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, αν δεν έχει την κατάλληλη καθοδήγηση. Αν οι παίκτες δεν έχουν διακριτούς ρόλους.

Δεν ξέρεις ποιον ποδοσφαιριστή του Τριφυλλιού να ξεχωρίσεις από αυτήν την βραδιά. Ήταν όλοι τους υπέροχοι. Σίγουρα, όμως, η πρώτη μεγάλη δήλωση του Ζαρουρί είναι ένα σπουδαίο νέο. Σίγουρα ο συγκλονιστικός Γιάννης Κώτσιρας έκανε εκπληκτικό ματς, το ίδιο και ο Μανώλης Σιώπης. Ο τελευταίος ήταν συγκινητικός, τον είδαμε λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα να παίρνει κεφαλιά. Μας είχε λείψει πολύ αυτός ο Σιώπης. Και ακόμα πιο πολύ, είχε λείψει στον Παναθηναϊκό.

Ο Χρήστος Κόντης έδειξε με το «καλησπέρα» πως ήξερε να βγάλει τον καλύτερο εαυτό των ποδοσφαιριστών της ομάδας. Και αυτό, πιθανότατα, να είναι και το πιο αισιόδοξο στοιχείο της βραδιάς. Ο Έλληνας τεχνικός έκανε σαφές πως μπορεί να διαχειριστεί ένα ρόστερ με δυνατότητες που έχει χτιστεί για την φετινή χρονιά. Άλλωστε, ουδείς αμφισβητεί, παρά τα όποια στραβά αποτελέσματα ενός συνόρων, πως ο φετινός Παναθηναϊκός διαθέτει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ.

Ο κόσμος στην εξέδρα παραληρούσε, έβλεπε την αγαπημένη του ομάδα να… οργιάζει εντός των τεσσάρων γραμμών και φώναζε με όλη την ένταση της φωνής του «ΕΛΛΑΣ – ΕΥΡΩΠΗ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ». Είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο οργανισμός αυτήν την επανασύνδεση ομάδας και κόσμου. Και θαρρείς πως ο σεναριογράφος έγραψε το καλύτερο σενάριο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Ο Παναθηναϊκός στην Βέρνη αναγέννησε το όραμα για την φετινή σεζόν. Έδειξε πως στην Ευρώπη μπορεί να ονειρεύεται. Άλλωστε, στη League Phase μετρούν τα γκολ και το γεγονός πως οι πράσινοι φιλοδώρησαν την αντίπαλό τους με τέσσερα γκολ, μπορεί στο φινάλε της σειράς των αγώνων, να αποδειχθεί εξόχως σημαντικό.

Δεν σημαίνει το παραπάνω πως παραγνωρίζουμε την ανάγκη, αρχής γενομένης από το Αγρίνιο την Κυριακή, να επιστρέψει δυναμικά και στο πρωτάθλημα. Όμως, για τον Παναθηναϊκό, περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα, βραδιές όπως αυτή στην Βέρνη, είναι αυτές που γεμίζουν περηφάνια τους οπαδούς. Άλλωστε, σπουδαίες νίκες στην Ευρώπη μεγάλωσαν γενιές και γενιές Παναθηναϊκών. Και κάθε αποτέλεσμα όπως αυτό απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις, αποτελεί στο μυαλό του κόσμου, την καλύτερη αφορμή να περιμένει το επόμενο εκτός έδρας παιχνίδι. Για να ταξιδέψει και να φωνάξει σε μία ακόμα γωνιά της Γηραιάς Ηπείρου «Εκεί που έχω ταξιδέψει εγώ»!