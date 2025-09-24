ΠΑΟΚ Νο 73: Απαιτείται συνέπεια και η… 30η νίκη, προκειμένου να υπερασπιστεί τα ευρωπαϊκά του κεκτημένα

Ο Ανδρέας Δημάτος αναλύει την παράδοση του ΠΑΟΚ σε group/league stage, το δικό του σημαντικό ρεκόρ, το σερί των προκρίσεων, τα εφετινά όρια, τις προσδοκίες σε συντελεστή και… μετρητό και γιατί η εφετινή σεζόν είναι καθοριστική ως προς το top-50 στο UEFA club ranking για τον Δικέφαλο που βρίσκεται στα πιο ψηλά της ιστορίας του!

Για τον ΠΑΟΚ η αποψινή του πρεμιέρα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη League Phase του UEFA Europa League αποτελεί την 13η συμμετοχή του σε φάση group/league stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης. To Europa League αποτελεί μάλιστα το δικό του… ευρωπαϊκό σπίτι αφού σε αυτή τη διοργάνωση έχει μέχρι σήμερα εννιά συμμετοχές σε group/league stage, ενώ έχει αγωνιστεί και στην αρχική έκδοση με ομίλους του παλιού Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (2005-06) και φυσικά έχει δύο απόλυτα επιτυχημένες συμμετοχές στη φάση ομίλων του Conference League.

O αποψινός είναι ο 73ος αγώνας στην ευρωπαϊκή ιστορία του ΠΑΟΚ σε φάση ομίλων ή σε league phase, πίσω από τους 163 του Ολυμπιακού, τους 116 του Παναθηναϊκού, ενώ έχει δύο λιγότερους από τους 74 της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά ο Δικέφαλος του Βορά είναι η μοναδική ελληνική ομάδα με θετικό ρεκόρ στους αγώνες του, δηλαδή με περισσότερες νίκες από ήττες, θετικό goal average και συνολικό μέχρι σήμερα απολογισμό 29 νίκες, 21 ισοπαλίες, 22 ήττες και γκολ 97-84.

Βεβαίως σε αυτό το θετικό ρεκόρ του ΠΑΟΚ σε σχέση με τους τρεις μεγάλους της Αθήνας έχει σημαντική συμβολή το ότι δεν έχει συμμετοχές μέχρι σήμερα, όπως οι άλλοι τρεις, σε όμιλο του πολύ πιο ανταγωνιστικού Champions League.

Το επίσης πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε αυτές τις δώδεκα συμμετοχές του σε όμιλο ή league phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης μόνο στις πέντε ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του παρουσία με αυτά τα ματς, ενώ στις υπόλοιπες επτά κατάφερε να συνεχίσει και μετά τη φάση των ομίλων.

Επίσης στις τρεις τελευταίες συμμετοχές του (δύο σε group stage Conference μαζί με την περσινή στην πρώτη League Phase του Europa League) κατάφερε να συνεχίσει φτάνοντας μάλιστα δύο φορές στην προημιτελική φάση του Conference μέσω του οποίου έχει βελτιώσει κατά πολύ τον ευρωπαϊκό του συντελεστή, ενώ και πέρσι προχώρησε μετά τη League Phase του Europa για να αποκλειστεί στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο από τη Στεάουα.

Στις δώδεκα συμμετοχές του σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ μετράει δύο πρώτες θέσεις, τέσσερις δεύτερες, τρεις τρίτες, μόλις δύο φορές τερμάτισε τελευταίος ενώ στην πρώτη του συμμετοχή σε League Stage πέρυσι και πάλι για το Europa τερμάτισε στην 22η θέση στις 36 ομάδες, δύο θέσεις πάνω από το όριο πρόκρισης, με τρεις νίκες, μία ισοπαλία, τέσσερις ήττες και 10 βαθμούς.

Τα όρια της πρόκρισης

Σύμφωνα με τις περσινές μαθηματικές προσομοιώσεις της UEFA οι 7,6 βαθμοί στους οχτώ αγώνες θα αρκούσαν για την πρόκριση μέσω της τελευταίας 24ης θέσης, αλλά η πράξη έδειξε ότι το όριο της πρόκρισης ανέβηκε στους δέκα βαθμούς, όσους δηλαδή συγκέντρωσε ο ΠΑΟΚ. Ούτε όμως οι δέκα πόντοι δεν εξασφάλισαν μαθηματικά την πρόκριση, αφού με τόσους αποκλείστηκε η Μπράγκα και η Ελφσμποργκ, ενώ ο Δικέφαλος προκρίθηκε με το +2 που είχε στη διαφορά τερμάτων του (12-10)!

Αντίθετα έπεσε το όριο για το top-8 της βαθμολογίας που προσδιοριζόταν στους 17,1 βαθμούς και τελικά οι 14 πόντοι ήταν αρκετοί στη Ρέιντζερς με +6 στο goal average να τερματίσει όγδοη και να προκριθεί απευθείας στους 16 αποφεύγοντας τον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο.

Το περσινό 4-2-2 των Σκοτσέζων βεβαίως προϋποθέτει απόλυτη εκμετάλλευση της έδρας, ενώ πέρυσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε το απόλυτο στην Τούμπα με ήττα από τη Στεάουα και ισοπαλία με την Βικτόρια Πλζεν, αν και το 5-0 το οποίο πέτυχε κόντρα στη Φερεντσβάρος ήταν αυτό που του έδωσε το αβαντάζ πρόκρισης στη διαφορά τερμάτων. Υπό αυτή την έννοια πάντως το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ θεωρείται ένα από το must win παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην εφετινή League Phase.

H μάχη του συντελεστή

Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει καθιερωθεί στα υψηλά πατώματα του UEFA ranking. Τερμάτισε πέρυσι στην 52η θέση της ευρωπαϊκής βαθμολογίας, την οποία διατηρεί και στη διάρκεια της εφετινής σεζόν και είναι μία από τις υψηλότερες στην ιστορία του. Μέσα στον 21ο αιώνα έχει βρεθεί δύο φορές στο top-50 με το οποίο φλερτάρει και εφέτος: το 2018 και το 2004, όταν ήταν 49ος!

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ειδική βαθμολογία των ομάδων που μπορούν να εκμεταλλευτούν ως πιθανές πρωταθλήτριες στη χώρα τους το σλοτ του κατόχου του Champions League (αν έχει εισιτήριο στη League Phase από το πρωτάθλημά του) ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σταθερά ψηλά.

Είναι αυτή τη στιγμή στην 8η θέση πίσω από Ρέιντζερς, Μπόντο Γκλιμτ, Ολυμπιακό, Κοπεγχάγη, Σάλτσμπουργκ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μάλιστα από την 5η Σάλτσμπουργκ και κάτω οι διαφορές στον συντελεστή του είναι απόλυτα διαχειρίσιμες και στη διάρκεια της χρονιάς σεζόν είναι μέσα στις δυνατότητές του να τις ξεπεράσει.

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν το καταφέρει;

Πολύ απλά αν κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, όπως πριν από ένα χρόνο, και δεν είναι πρωταθλήτριες στις χώρες τους Ρέιντζερς, Μπόντο και Κοπεγχάγη θα είναι απευθείας στη League Phase του επόμενου Champions League, όπως έγινε φέτος με τον Ολυμπιακό.

Πέραν αυτού όμως η εφετινή ευρωπαϊκή σεζόν είναι απόλυτα καθοριστική για τον ΠΑΟΚ, αν θέλει να παραμείνει στα υψηλά πατώματα του UEFA ranking και αυτό γιατί στο τέλος της σεζόν θα βγάλει από την 5ετία του τους 13,000 βαθμούς της σεζόν 2021-22, όταν και έφτασε στους οχτώ του Conference League και είναι η δεύτερη καλύτερη σεζόν στην τρέχουσα 5ετία του.

Σημειώνεται ότι με το νέο φορμάτ το καλύτερο πλασάρισμα στο UEFA ranking πέραν από… καλές κληρώσεις εξαργυρώνεται και σε χρήματα με το καλύτερο πλασάρισμα για τα δυο value pillars διανομής του market pool, αλλά και αποφυγή προκριματικής διαδικασίας σε πολλές περιπτώσεις…

Ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα αυτό το καλοκαίρι θα μπορούσε να είχε αποφύγει την προκριματική διαδικασία στο Europa, αν είχε υψηλότερο συντελεστή από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που βρέθηκε απευθείας στη League Phase… πηδώντας τρεις προκριματικούς. Δεν είναι θέμα μόνο πρεστίζ όπως παλιά, είναι θέμα ουσίας…

Από πλευράς συντελεστή ο ΠΑΟΚ θα έχει φυσικά 2,000 βαθμούς για κάθε του νίκη αρχής γενομένης από απόψε και 1,000 για κάθε ισοπαλία αλλά και έξτρα βαθμολογικό μπόνους ανάλογα με τη θέση τερματισμού του στην τελική βαθμολογία.

Aν για παράδειγμα τερματίσει πρώτος στη League Phase του Europa θα εισπράξει στον συντελεστή του έξτρα 6,000 βαθμούς, δεύτερος… 5,750, τρίτος 5,500 κοκ μέχρι τους έξτρα 0,250 αν είναι 24ος. Η περσινή 22η θέση του απέφερε 0,75ο βαθμούς, κάτι λιγότερο από μία έξτρα ισοπαλία. Κάτω από τις θέσεις πρόκρισης σε Europa και

Conference League δεν υπάρχει μπόνους συντελεστή.

Τυχόν πρόκριση στους 16, που δεν κατάφερε πέρυσι, θα του αποφέρει έξτρα 1,000 πόντους, όπως και κάθε άλλη πρόκριση στη συνέχεια. Δεν έχει μπόνους για τη συμμετοχή στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των πλέι οφ. Εκεί που τα αποτελέσματα των δύο αγώνων μετρούν μόνο για τον συντελεστή της χώρας και όχι για τον συλλογικό συντελεστή.

Οι… ταμειακές προσδοκίες!

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την εφετινή του ευρωπαϊκή εκστρατεία έχοντας εξασφαλισμένο στο ταμείο του το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 11.745.000 ευρώ! Χρήματα που θα μπουν στον λογαριασμό του, ακόμα κι αν κάνει οχτώ ήττες στη League Phase και τερματίσει 36ος στη βαθμολογία!

Αυτά τα χρήματα αναλύονται ως εξής:

-180.000 ευρώ εισέπραξε από τη συμμετοχή του στα προκριματικά

-4.131.000 ευρώ είναι το μπόνους συμμετοχής στη League Phase, που διανέμεται σε όλες τις ομάδες

-5.430.000 είναι το μερίδιό του από το πρώτο κομμάτι του value pillar, που έχει να κάνει με τον συνδυασμό του ελληνικού τηλεοπτικού συμβολαίου και τον πενταετή του συντελεστή

-1.760.000 ευρώ από το δεύτερο κομμάτι του value pillar, που έχει να κάνει με τον 10ετή συντελεστή των 36 ομάδων

-75.000 ευρώ είναι το μπόνους, που εισπράττει η 36η ομάδα της βαθμολογίας.



Για να γίνει ξεκάθαρο πόσο σημαντικός και από οικονομικής πλευράς είναι ο συντελεστής και η θέση κάθε ομάδας στη βαθμολογία της UEFA με το νέο φορμάτ, το αντίστοιχο εξασφαλισμένο ποσό για τον Παναθηναϊκό είναι επτά εκατ. ευρώ!

Γιατί;

Γιατί από το κομμάτι του value pillar με τον 5ετή συντελεστή το δικό του μερίδιο είναι μόλις 1.950.000 ευρώ σε σχέση με τα 5.430.000 ευρώ του ΠΑΟΚ και από το δεύτερο βάσει του 10ετούς συντελεστή είναι μόλις 320.000 ευρώ σε σχέση με το 1.760.000 του ΠΑΟΚ!

Ποια είναι τα επιπλέον έσοδα τα οποία μπορεί να προσδοκά ο ΠΑΟΚ; Αρχής γενομένης από απόψε 450.000 ευρώ για κάθε νίκη και 150.000 ευρώ για την κάθε ισοπαλία.

Από εκεί και πέρα ένα έξτρα μερίδιο 75.000 ευρώ για κάθε θέση στην οποία θα τερματίσει πάνω από την… τελευταία! 150.000 ευρώ αν τερματίσει 35ος, 225.000 ευρώ αν τερματίσει 34ος, 900.000 ευρώ αν προκριθεί ως 24ος, 1.050.000 ευρώ εισέπραξε πέρσι ως 22ος…

Αν τερματίσει μέσα στην πρώτη 8άδα, εκτός από την απευθείας πρόκριση στους 16, θα εισπράξει έξτρα 2.350.000 ευρώ!

Αν τερματίσει στις θέσεις 9 έως 16 θα εισπράξει 300.000 ευρώ μπόνους συν 300.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο συν 1.750.000 ευρώ, αν καταφέρει να προκριθεί στους 16

