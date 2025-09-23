Λουτσέσκου: «Στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια “τρέλα”, στα όρια της παράνοιας, γύρω από το γκολ»!

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην συνέντευξη Τύπου για τον αγώνα με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ στη league phase του Europa League απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ αναφέρθηκε στην κατάσταση της ομάδας του και σχολίασε το θέμα του γκολ που φαίνεται να ταλαιπωρεί τον «Δικέφαλο».

Είναι η αρχή του ήμισυ του παντός; «Ναι» απάντησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου. «Το αυριανό παιχνίδι είναι για την Ευρώπη, τελείως διαφορετικά από τα ματς στην Ελλάδα, προερχόμαστε από ένα φανταστικό ματς το Σάββατο, όπου το μόνο που μας έλειψε είναι το γκολ. Μας έλειψε το κρύο μυαλό. Να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι για να βρούμε το γκολ. Θα τους μιλήσω για τον αντίπαλο που έχουμε μπροστά μας. Πράγματα φυσιολογικά όταν υπάρχουν εβδομάδες με πολλά μας και πολλούς αντιπάλους».

Για το κλίμα πέριξ του αγώνα, με ότι λέγεται για το μέλλον των ομάδων από το Ισραήλ, ο Ρουμάνος τεχνικός δεν θέλησε να πει πολλά. «Εγώ ξέρω ότι έχουμε ένα ματς αύριο μπροστά μας, αυτό είναι που μας αφορά, το πως θα προετοιμαστούμε καλύτερα γι’ αυτή την αναμέτρηση με τη Μακάμπι. Τα υπόλοιπα δεν αφορούν ούτε εμένα, ούτε την ομάδα μου».

Εκτός από τον τραυματία του Δημήτρη Πέλκα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπως παραδέχθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που αναλύοντας την παρουσία της Μακάμπι Τελ Αβίβ σχολίασε:

«Είναι μια ομάδα που έφτασε μέχρι τη league phase του Europa League. Μια ομάδα που έχει αποφασιστικότητα. Σθένος. Είναι αρκετά επιθετική. Κατάφερε να αποκλείσει την Ντιναμό Κιέβου, μια ιστορική ομάδα, κάτι που δείχνει πολλά, αν και ήταν τυχερή στο πρώτο ματς. Πρέπει να μην τους δώσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πράγματα πάνω στο χορτάρι. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι και καλά προετοιμασμένοι για να αντιδράσουμε σε κάθε ευκαιρία που θα μας παρουσιαστεί».

Οσο αφορά την ετοιμότητα του ρόστερ να ανταποκριθεί στα συνεχόμενα παιχνίδια και το απαραίτητο rotation που θα πρέπει να γίνεται ανάμεσα στα ματς, ο 56χρονος προπονητής του ΠΑΟΚ τόνισε:

«Για το rotation δεν έχω να πω πολλά και τι θα συμβεί. Πρέπει να βλέπουμε μετά από κάθε ματς τι συμβαίνει. Δεν είναι μόνο τα συνεχόμενα ματς. Υπάρχουν τραυματισμοί, οι ιώσεις που μας έχουν περικυκλώσει. Δεν μπορούμε να πούμε αν είναι εκτεταμένο ή όχι το rotation. Πρέπει να είμαστε φρέσκοι σε κάθε ματς, κάτι που εξαρτάται από τον αντίπαλο, τα ταξίδια, τη διοργάνωση. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο το rotation, το θέμα είναι η απάντηση που δίνουν οι ίδιοι οι παίκτες μέσα στο γήπεδο και το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή τη συνθήκη. Αν δεν το κάνουν, τότε πρέπει να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό.

Είμαι ένας άνθρωπος που αναζητά την ισορροπία. Είμαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση των παικτών. Η εξέλιξη είναι αυτή που ήθελα. Εξαίρεση αποτελεί το ματς του κυπέλλου με τον Λεβαδειακό. Ηταν ένα σκληρό μάθημα και ένα παιχνίδι που μας έδειξε πράγματα γύρω από το rotation».

Αναφορικά με το θέμα του γκολ και το κατά πόσο είναι υπόθεση τύχης ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό στο κομμάτι του σκοραρίσματος.

«Η τύχη είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο είναι τύχη», σχολίασε αρχικά ο Λουτσέσκου και πρόσθεσε: «Το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ήταν τοπ παιχνίδι από πολλές απόψεις, από το πως δημιουργήσαμε πράγματα στο γήπεδο, από το πόσο γρήγορα ανακτήσαμε την μπάλα, το πως πιέσαμε το πόσο προσπαθήσαμε, πως ψάξαμε το γκολ. Αν είχαμε κάνει γκολ τις 5-6 μεγάλες ευκαιρίες θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά σήμερα».

Συνεχίζοντας την αναφορά του στο θέμα του γκολ ο Ρουμάνος προπονητής του «Δικεφάλου» είπε:

«Αυτό που κάποιες φορές δεν καταλαβαίνω είναι ότι εδώ (σ.σ. στον ΠΑΟΚ) υπάρχει μια “τρέλα”, στα όρια της παράνοιας, γύρω από το γκολ, ενδεχομένως να υπήρχε και πιο παλιά, αλλά τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βρίσκεται σ’ αυτό το σημείο και πάλι, αλλά σε περίπτωση αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε τη λογική ότι είμαστε σ’ ένα σωστό δρόμο. Οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές κάποιες στιγμές βάζουν πίεση στους εαυτούς τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, αυτό δεν κάνει καλό ούτε στους ίδιους, ούτε στην ομάδα γιατί είναι κάτι που το έχω συζητήσει πολλές φορές μαζί τους.

Ξαναλέω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν είχαμε καταφέρει να σκοράρουμε στις πέντε μεγάλες ευκαιρίες, σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο, θα πρέπει να κρατήσουμε το καθαρό μυαλό και την ηρεμία μας, δουλεύοντας πάνω στο κομμάτι να έρθει πιο εύκολα το γκολ που θέλουμε σε κάθε ματς».