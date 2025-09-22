Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι των ανθρώπων του ΠΑΟΚ για το μέγεθος του τραυματισμού του Δημήτρη Πέλκα, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης τουλάχιστον μέχρι τη νέα διακοπή του πρωταθλήματος.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Δημήτρης Πέλκας έδειξαν το αναμενόμενο και λίγο πολύ γνωστό, μετά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας στο ξεκίνημα της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό (1-0).

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ υπέστη θλάση στον δικέφαλο. Τι σημαίνει αυτό; Θα χάσει ι σίγουρα τα παιχνίδια μέχρι τη νέα διακοπή του πρωταθλήματος στις αρχές Οκτωβρίου. Θα απουσιάσει, δηλαδή, από τα ματς με Μακάμπι Τελ Αβίβ (Europa League), Αστέρα Τρίπολης (Super League), Θέλτα (Europa League) και Ολυμπιακό (Super League).

Εννοείται ότι τέθηκε νοκ άουτ από τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.