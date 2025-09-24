Μπομπαντίγια στο Gazzetta: «Έτσι θα πάρει αποτέλεσμα από την Γιουνγκ Μπόις ο Παναθηναϊκός, δεν θα ξεχάσω ποτέ το ματς του Αρη με την Σίτι»

Ο άλλοτε επιθετικός του Άρη, Ραούλ Μπομπαντίγια, αναλύει στο Gazzetta την προσεχή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League, Γιουνγκ Μπόις, ενώ θυμάται και στιγμές από τις μέρες του στην Ελλάδα.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στην μάχη της League Phase του Europa League και το πρώτο εμπόδιο που καλείται να ξεπεράσει, είναι αυτό της Γιουνγκ Μπόις. Η ελβετική ομάδα προέρχεται από αποκλεισμό - σοκ από τον θεσμό του Κυπέλλου, καθώς το απόγευμα του Σαββάτου ηττήθηκε με 1-0 από την Άαραου.

Στο ρόστερ της Ααράου, αν και δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Γιουνγκ Μπόις, ανήκει και ένας παλιός μας γνώριμος. Ο Ραούλ Μπομπαντίγια, που από τα μέρη μας πέρασε φορώντας τη φανέλα του Άρη, μιλάει στο Gazzetta και σκιαγραφεί το προφίλ της προσεχούς αντιπάλου του τριφυλλιού.

Ο 38χρονος επιθετικός, γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται το πέρασμά του από την Ελλάδα, τα μεγάλα ντέρμπι, αλλά και την σπουδαία αναμέτρηση που έδωσε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι για το Europa League.

Αντί επιλόγου, επιλέγει να δώσει τη δική του διάσταση στο πάθος με το οποίο τον θυμόμαστε να αγωνίζεται, όχι μόνο στον Άρη, αλλά γενικότερα στα σπουδαία κλαμπ τη φανέλα των οποίων φόρεσε στην πλούσια καριέρα του.

Η ομάδα σου αντιμετώπισε το Σάββατο την Γιουνγκ Μπόις και μάλιστα κατάφερε να πανηγυρίσει σπουδαία πρόκριση. Ποια ήταν τα πιο δυνατά στοιχεία του παιχνιδιού της αντιπάλου σας;

Στο ρόστερ τους έχουν παίκτες με εμπειρία που διαθέτουν εξαιρετική φυσική κατάσταση. Αυτό θα έλεγα πως είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο. Μπορούν να τρέξουν πολύ αν ο αντίπαλος τους δώσει αυτήν την δυνατότητα.

Και από την άλλη πλευρά, ποιες αδυναμίες θα ξεχώριζες στο παιχνίδι της;

Έχουν αρκετά κενά στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Πιέζουν σε ψηλά μέτρα και δίνουν πολλές ευκαιρίες στις αντίπαλες ομάδες για να σκοράρουν. Αν ο Παναθηναϊκός αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες, θα πάρει θετικό αποτέλεσμα. Είναι ένα σύνολο από καλές μονάδες, που, όμως, δεν έχουν συνθέσει μία καλή ομάδα.

Θεωρείς πως η ατμόσφαιρα που θα δημιουργηθεί στο γήπεδο, θα αποτελέσει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την Γιουνγκ Μπόις;

Δεδομένα όταν μία ομάδα αγωνίζεται στην έδρα της, γίνεται πιο ισχυρή. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η Γιουνγκ Μπόις προέρχεται από την ήττα από εμάς και τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Κυπέλλου και έτσι θα παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό με πολύ μεγάλη πίεση.

Πόσο μεγάλο μέγεθος είναι για το ελβετικό ποδόσφαιρο η Γιουνγκ Μπόις;

Είναι μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελβετίας και είναι υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να συμμετέχουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια έκαναν πολλά βήματα προόδου, κυρίως λόγω του ότι κατάφεραν να προσελκύσουν σημαντικούς ποδοσφαιριστές με εμπειρία και ταλέντο. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή τους, έπαιξε και το γεγονός πως η Βασιλεία τα προηγούμενα χρόνια, δεν βρισκόταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Πώς θα συνέκρινες την Γιουνγκ Μπόις όταν εσύ βρισκόσουν στην ομάδα, συγκριτικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το κλαμπ;

Όταν έπαιζα στην Γιουνγκ Μπόις η ομάδα ήταν πολύ διαφορετική και θα έλεγα λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με το πόσο είναι σήμερα. Γι’ αυτό και ήταν πιο δύσκολο να παίξεις στο Champions League. Το ελβετικό ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο γενικότερα, έχουν αλλάξει πολύ! Σήμερα οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ισχυρή ομάδα! Σίγουρα, πάντως, η Γιουνγκ Μπόις είναι η μία από τις δύο ομάδες της Ελβετίας που παραδοσιακά εκπροσωπούν τη χώρα και το εγχώριο πρωτάθλημα.

Έχεις αγωνιστεί τόσο στην Ελβετία, όσο και στην Ελλάδα, φορώντας τη φανέλα του Άρη. Πώς θα συνέκρινες τα δύο πρωταθλήματα;

Και οι δύο λίγκες είναι πολύ ενδιαφέρουσες από ποδοσφαιρικής πλευράς. Παρ΄ όλα αυτά, το ελληνικό πρωτάθλημα ξεχωρίζει για το πάθος που διακρίνει τους φιλάθλους. Το ελληνικό ποδόσφαιρο γίνεται πολύ πιο ελκυστικό χάρη στον κόσμο που το παρακολουθεί. Γι’ αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνίζονται ποδοσφαιριστές με περισσότερη ποιότητα, συγκριτικά με αυτούς στο ελβετικό.

Τι θυμάσαι από τις μέρες σου στην Ελλάδα; Ποιες είναι οι εμπειρίες που σου έχουν μείνει πιο έντονα χαραγμένες στο μυαλό;

Έζησα υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Ήμουν χαρούμενος από την πρώτη μέρα μου στη χώρα, γιατί ένιωθα σαν στο σπίτι μου. Λατρεύω τους Έλληνες και τη νοοτροπία τους, θεωρώ ότι μου ταιριάζουν πολύ. Από ποδοσφαιρικής άποψης, τα ντέρμπι και το Europa League, είναι ό,τι καλύτερο έχω να θυμάμαι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι.

Τι θυμάσαι πιο έντονα από τα ελληνικά ντέρμπι;

Ήταν από τα ματς που έζησα… στο φουλ, φορώντας τη φανέλα του Άρη. Τα ντέρμπι στο Χαριλάου ήταν κάτι το εντυπωσιακό, τόσο για την ένταση και τον ρυθμό που είχαν, όσο και για την ατμόσφαιρα που δημιουργούσε ο κόσμος του Άρη.

Από τον Παναθηναϊκό που το βράδυ της Πέμπτης θα τεθεί αντιμέτωπος με την Γιουνγκ Μπόις, τι θυμάσαι;

Ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος με πάρα πολύ ποιοτικό ρόστερ.

Κλείνοντας, σε έχουμε δει πολλές φορές να ζεις αγώνες με μεγάλη ένταση. Να πανηγυρίζεις σαν το γκολ που πέτυχες να είναι το πιο σημαντικό της καριέρας σου. Που οφείλεται αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς σου;

Αν δεν παίζεις με πάθος, δεν αγαπάς πραγματικά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο και η οικογένειά μου, σημαίνουν τα πάντα για μένα.