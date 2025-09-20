Πολύ σκληρή για να «πεθάνει» η Μακάμπι Τελ Αβίβ, αφού η προσεχής αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League ανέτρεψε στο φινάλε το παιχνίδι με την Χαποέλ Ιερουσαλήμ παίζοντας μάλιστα με δέκα παίκτες.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Europa League θα ξεκινήσει από την «Τούμπα», με τον ΠΑΟΚ να την υποδέχεται την ερχόμενη Τετάρτη (24/9, 19:45) για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Λίγες μέρες πριν την πολυαναμενόμενη αναμέτρηση, η Μακάμπι έφτασε σε μία φοβερή ανατροπή στις καθυστερήσεις απέναντι στην Χαποέλ Ιερουσαλήμ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ τα πράγματα φαίνονταν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Κι αυτό διότι η Μακάμπι είδε τον Ρεβίβο να αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη στο 66' και δύο λεπτά αργότερα βρέθηκε πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά, ο απάντησε άμεσα με τον Σαχάρ στο 70' και η «λύτρωση» ήρθε στο 90+5' από τον Καμαρά. Έκανε το 4/4 η ομάδα του Λάζετιτς που προελαύνει στην βαθμολογία.

Η ενδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς), 4-2-3-1: Μισπάτι, Ασάντε, Καμαρά, Σλόμο, Ρεβίβο, Σαχάρ (86' Νόι), Σισοκό (64' Μπέλιτς), Νταβίντα (64' Ιεχεζκέλ), Πέρετζ, Αντράντε (71' Βαρέλα), Νικολαέσκου (64' Μαντμόν)