Στον δανεισμού του Καναδού επιθετικού Κάιλ Λάριν προχώρησε η Φέγενορντ, με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Europa League να ανακοινώνει το νέο της απόκτημα.

Νέα επιθετική ενίσχυση για την Φέγενορντ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League (23/10), ανακοίνωσε τον Καναδό επιθετικό, Κάιλ Λάριν, υπό τη μορφή δανεισμού από τη Μαγιόρκα.

Ο 30χρονος φορ που αγωνίζεται από το 2023 στη Μαγιόρκα και την περασμένη σεζόν σημείωσε επτά γκολ σε 32 συμμετοχές του στη La Liga. Για την ομάδα του Φαν Πέρσι, ο Λάριν είναι η δεύτερη μεταγραφή επιθετικού το φετινό καλοκαίρι, μετά από εκείνη του Κάσπερ Τένγκστεντ από την Μπενφίκα.