Παναθηναϊκός: Επιθετική «ένεση» για την Φέγενορντ του Φαν Πέρσι
Νέα επιθετική ενίσχυση για την Φέγενορντ του Ρόμπιν Φαν Πέρσι. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League (23/10), ανακοίνωσε τον Καναδό επιθετικό, Κάιλ Λάριν, υπό τη μορφή δανεισμού από τη Μαγιόρκα.
Ο 30χρονος φορ που αγωνίζεται από το 2023 στη Μαγιόρκα και την περασμένη σεζόν σημείωσε επτά γκολ σε 32 συμμετοχές του στη La Liga. Για την ομάδα του Φαν Πέρσι, ο Λάριν είναι η δεύτερη μεταγραφή επιθετικού το φετινό καλοκαίρι, μετά από εκείνη του Κάσπερ Τένγκστεντ από την Μπενφίκα.
🇨🇦 𝗖𝗬𝗟𝗘 𝗟𝗔𝗥𝗜𝗡 = 🟥⬜⬛— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 2, 2025
Welcome to the club, Cyle! pic.twitter.com/NmeoP0O83t
