Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα του τριφυλλιού στο Europa League
Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League στις 25 Σεπτεμβρίου με τη Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
Φάση Ημερομηνίες
League Phase:
Δείτε ΕπίσηςΔυνατά για Ντέσερς ο Παναθηναϊκός
MD1 25 Σεπτεμβρίου 2025 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός
MD2 2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς
MD3 23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός
MD4 6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός
MD5 27 Νοεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς
MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν
MD7 22 Ιανουαρίου 2026 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα
Knock-out
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 20 Μαΐου 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.