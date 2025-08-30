Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έγινε γνωστό από την UEFA. Η αρχή γίνεται με την Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας στις 25 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα ματς και οι ημερομηνίες

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League στις 25 Σεπτεμβρίου με τη Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Φάση Ημερομηνίες

League Phase:

MD1 25 Σεπτεμβρίου 2025 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός

MD2 2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς

MD3 23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

MD4 6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός

MD5 27 Νοεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

MD7 22 Ιανουαρίου 2026 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα

Knock-out

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026



Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026

