Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα του τριφυλλιού στο Europa League

Παναθηναϊκός, πρόγραμμα Europa League

bet365

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού έγινε γνωστό από την UEFA. Η αρχή γίνεται με την Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας στις 25 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα ματς και οι ημερομηνίες

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League στις 25 Σεπτεμβρίου με τη Γιουνγκ Μπόις εκτός έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Φάση Ημερομηνίες

League Phase:

Δείτε Επίσης

Δυνατά για Ντέσερς ο Παναθηναϊκός
Ο Σίριλ Ντέσερς της Ρέιντζερς

MD1 25 Σεπτεμβρίου 2025 Γιουνγκ Μπόις - Παναθηναϊκός

 

MD2 2 Οκτωβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Γκο Αχέντ Ιγκλς

MD3 23 Οκτωβρίου 2025 Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

MD4 6 Νοεμβρίου 2025 Μάλμε - Παναθηναϊκός

MD5 27 Νοεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

MD7 22 Ιανουαρίου 2026 Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Παναθηναϊκός - Ρόμα

Knock-out

Φάση Ημερομηνίες

Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026

Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Τελικός 20 Μαΐου 2026

        @Photo credits: INTIME
           

          Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

          Φόρτωση BOLM...
           

          EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα