Μακάμπι Τελ Αβίβ: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με τεσσάρα για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ
Πρεμιέρα με νίκη για την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα του Ζάρκο Λάζετιτς επικράτησε εύκολα εντός έδρας επί της Νετάνια με 4-0. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League (24/09, 19:45) σκόραρε από δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο «καταπίνοντας» την αντίπαλό της.
Τον... χορό των γκολ άνοιξε στο 20ό λεπτό ο Πέρετζ και μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Νικολαέσκου διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Χωρίς να ρίξει ιδιαίτερα τον αγωνιστικό της ρυθμό, η Μακάμπι ανέβασε κι άλλο στον δείκτη του σκορ στο β' μέρος. Το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Πέρετζ (62') της έδωσε «αέρα» τριών γκολ, ενώ ο Νόι στο 71' διαμόρφωσε το τελικό 4-0.
Η ενδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς), 4-3-3: Μισπάτι, Ασάντε, Καμαρά (46' Χέιτορ), Σλόμο, Ρεβίβο, Σαχάρ (64' Νόι), Σισοκό, Πέρετζ, Νταβίντα (76' Αμπού Φαρί), Μάντμον, Νικολαέσκου (64' Μπέλιτς)
