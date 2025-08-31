Με το «δεξί» μπήκε η Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα της για το πρωτάθλημα, καθώς η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο Europa League νίκησε με το επιβλητικό 4-0 την Νετάνια.

Πρεμιέρα με νίκη για την Μακάμπι Τελ Αβίβ για το πρωτάθλημα, καθώς η ομάδα του Ζάρκο Λάζετιτς επικράτησε εύκολα εντός έδρας επί της Νετάνια με 4-0. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League (24/09, 19:45) σκόραρε από δύο γκολ σε κάθε ημίχρονο «καταπίνοντας» την αντίπαλό της.

Τον... χορό των γκολ άνοιξε στο 20ό λεπτό ο Πέρετζ και μόλις δύο λεπτά αργότερα ο Νικολαέσκου διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Χωρίς να ρίξει ιδιαίτερα τον αγωνιστικό της ρυθμό, η Μακάμπι ανέβασε κι άλλο στον δείκτη του σκορ στο β' μέρος. Το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Πέρετζ (62') της έδωσε «αέρα» τριών γκολ, ενώ ο Νόι στο 71' διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

Η ενδεκάδα της Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ζάρκο Λάζετιτς), 4-3-3: Μισπάτι, Ασάντε, Καμαρά (46' Χέιτορ), Σλόμο, Ρεβίβο, Σαχάρ (64' Νόι), Σισοκό, Πέρετζ, Νταβίντα (76' Αμπού Φαρί), Μάντμον, Νικολαέσκου (64' Μπέλιτς)