ΠΑΟΚ: Το πρόγραμμα του Δικεφάλου στο Europa League
Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο Europa League στις 24 Σεπτεμβρίου στην Τούμπα με αντίπαλο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Δείτε τις ημερομηνίες των αγώνων στο Europa League μέχρι και τον τελικό που θα γίνει στην έδρα της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη.
League Phase
Φάση Ημερομηνίες
MD1 24 Σεπτεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
MD2 2 Οκτωβρίου 2025 Θέλτα - ΠΑΟΚ
MD3 23 Οκτωβρίου 2025 Λιλ - ΠΑΟΚ
MD4 6 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις
MD5 27 Νοεμβρίου 2025 ΠΑΟΚ - Μπραν
MD6 11 Δεκεμβρίου 2025 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
MD7 22 Ιανουαρίου 2026 ΠΑΟΚ - Ρεάλ Μπέτις
MD8 29 Ιανουαρίου 2026 Λυών - ΠΑΟΚ
Knock-out
Φάση Ημερομηνίες
Playoffs 19–26 Φεβρουαρίου 2026
Φάση των «16» 12 & 19 Μαρτίου 2026
Προημιτελικοί 9 & 16 Απριλίου 2026
Ημιτελικά 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026
Τελικός 20 Μαΐου 2026
