Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία για τον αγώνα της Άστον Βίλα με τη Μακάμπι, μετά από προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο εξτρεμιστικών ομάδων.

Εκατοντάδες αστυνομικοί τέχουν επιστρατευθεί για τον αγώνα της Πέμπτης ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με ομάδες ιππικού και αστυνομικών σκύλων να βρίσκονται σε επιφυλακή, παρά την απαγόρευση παρουσίας Ισραηλινών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, «την Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση».

Αστυνομικά drones θα επιτηρούν την περιοχή για εντοπισμό πιθανών ταραχοποιών, μετά από προειδοποιήσεις ότι ο αγώνας θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο εξτρεμιστικών ομάδων. Ομάδες υπέρ της Παλαιστίνης, υπέρ του Ισραήλ, καθώς και ορισμένες βρετανικές εθνικιστικές οργανώσεις έχουν εκφράσει πρόθεση να διαδηλώσουν γύρω από το γήπεδο τις τελευταίες εβδομάδες. Παράλληλα, όλα τα μη αστυνομικά drones θα απαγορεύεται να πετούν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων γύρω από το «Βίλα Παρκ».

Ο ισραηλινός σύλλογος έχει δηλώσει ότι οι φίλαθλοί του δεν θα είναι ασφαλείς στο Μπέρμιγχαμ, μετά τη συζήτηση της κυβέρνησης για ενδεχόμενη άρση της απαγόρευσης μετακίνησης φιλοξενούμενων οπαδών που είχε επιβληθεί από το δημοτικό συμβούλιο.

Ο επικεφαλής αστυνομικός Τομ Τζόις δήλωσε: «Όποιος παραβιάσει το νόμο θα αντιμετωπιστεί άμεσα, όπως και όσοι υποκινούν μίσος. Έχουμε συνεργαστεί στενά με το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ, την Άστον Βίλα, καθώς και με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ώστε να οργανώσουμε μια σημαντική επιχείρηση αστυνόμευσης. Ο κόσμος θα δει μεγάλο αριθμό ένστολων αστυνομικών, ιππικό, σκύλους, μονάδες drones, τροχαία και ειδικούς συνδέσμους για διαδηλώσεις».

Η Άστον Βίλα προειδοποίησε τους οπαδούς της να μην επιδεικνύουν πολιτικά σύμβολα, μηνύματα ή σημαίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, υπενθυμίζοντας τους κανόνες της UEFA. Η ομάδα επέβαλε επίσης περιορισμούς στην αγορά εισιτηρίων, επιτρέποντας πρόσβαση μόνο σε φιλάθλους με ιστορικό αγορών πριν από την τρέχουσα σεζόν. Δεν θα υπάρξουν διαθέσιμα εισιτήρια για το τμήμα των φιλοξενούμενων, το οποίο θα παραμείνει κενό, ενώ η διοίκηση έχει προειδοποιήσει κατά της μεταπώλησης εισιτηρίων.