Γνωστή έγινε η League Phase του Europa League, με τις 36 ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους για τις οκτώ αγωνιστικές που θα ακολουθήσουν.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση για τη League Phase του Europa League, με τους Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ να μαθαίνουν μαζί με τις υπόλοιπες 34 ομάδες τους αντιπάλους τους για την πρώτη φάση του θεσμού. Κάθε ομάδα κλήθηκε να αντιμετωπίσει συνολικά οκτώ αντιπάλους - δυο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας - με τέσσερα ματς εντός έδρας και τέσσερα εκτός.

Οι πρώτες οκτώ ομάδες του ενιαίου βαθμολογικού πίνακα θα προκριθούν απευθείας στη φάση των «16», ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις μεταξύ 9-24 θα περάσουν στα play-offs. Οι υπόλοιπες θα αποκλειστούν από την Ευρώπη, δίχως να υπάρχει πλέον η... διέξοδος του Conference League.

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της κλήρωσης:

