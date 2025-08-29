Παναθηναϊκός: Τα πειράγματα των Τουμπά και Κώτσιρα στον «μπανταρισμένο» Σιώπη
Αν η πρόκριση του Παναθηναϊκού στο χθεσινό ματς με την Σαμσουνσπόρ είχε εικόνα, αυτή θα ήταν του Μανώλη Σιώπη. Ο Έλληνας μέσος μπήκε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό στην θέση του Μπακασέτα κι ένα μόλις λεπτό μετά είχε μία σφοδρή σύγκρουση με τον Μάριους.
Ο θηριώδης φορ της τουρκικής ομάδας προσπαθώντας να κάνει κεφαλιά βρήκε τον Σιώπη στο πλάι του κεφαλιού και οι δύο τους έπεσαν στο έδαφος, μετά από ένα πολύ δυνατό χτύπημα κεφάλι με κεφάλι.
Ο Έλληνας αμυντικός χαφ δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και του τοποθετήθηκε στο κεφάλι,εκτός από γάζες και το σχετικό προστατευτικό δίχτυο. Το παράξενο της υπόθεσης είναι πως εκείνος που βγήκε τελικά αλλαγή γιατί ζαλιζόταν ήταν ο φορ των Τούρκων, που δεν φάνηκε αρχικά να έχει χτυπήσει τόσο πολύ.
Η εικόνα αυτή του Μανώλη Σιώπη δεν θα μπορούσε να περάσει έτσι με κάποιους εκ των συμπαικτών του να σπεύδουν να τον πειράξουν - αποθεώσουν. Ο Αχμέντ Τουμπά ήταν εκείνος που πρώτος ανέβασε μαζί του μία φωτογραφία από τα αποδυτήρια κι έγραψε στην λεζάντα: «Το Ροντβάιλέρ μου».
Ο Γιάννης Κώτσιρας έβγαλε μία φωτογραφία τον 31χρονο αμυντικό μέσο στο αεροπλάνο της επιστροφής κι έγραψε πάνω: «Μια χαρά είσαι...» δανειζόμενος το πρώτο μέρος της γνωστής φράσης «Μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα της».
