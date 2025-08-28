Μεθυσμένη πολιτεία η Τούμπα, με τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει μια πανηγυρική πρόκριση στη League Phase του Europa League κόντρα στη Ριέκα και τον Ιβάν Σαββίδη να αποθεώνεται από τους οπαδούς της ομάδας.

Ένα πολύ ωραίο βράδυ για τον ΠΑΟΚ επισφραγίστηκε και με την πλήρη αποθέωση προς το πρόσωπο του Ιβάν Σαββίδη. Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν κανένα πρόβλημα να διαλύσουν τη Ριέκα και μέσα σε αυτό το κλίμα ευφορίας, αποθεώθηκε και ο ιδιοκτήτης της ομάδας.

Συγκεκριμένα, με τον Τσάλοφ να διαμορφώνει το 3-0 στο ματς, το σύνολο των οπαδών του ΠΑΟΚ άρχισε να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Ιβάν Σαββίδη, στέλνοντας και το μήνυμα στήριξης σε ένα καλοκαίρι που έχουν ακουστεί, έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί πολλά.

Η απάντηση του ευτυχισμένου ιδιοκτήτη του «Δικεφάλου» ήταν και απλή, αλλά και γεμάτη νόημα.

Με ένα πλατύ χαμόγελο, ο Ιβάν Σαββίδης ύψωσε τις γροθιές του προς τον κόσμο και ουσιαστικά ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και την αναγνώριση προς το πρόσωπό του, σε ένα βράδυ που όλα πήγαν θετικά για τους Θεσσαλονικείς.