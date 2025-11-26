Αλεξάντερσον: «Το νούμερο 65 είναι εκτός, μακάρι να μην έρθει κανένας αύριο…»!

Η αναφορά του Ισλανδού προπονητή της Μπραν, Φρέιρ Αλεξάντερσον, στον Γιάννη Κωνσταντέλια και την παρουσία του κόσμου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν στην Τούμπα στο ματς που θα διεξαχθεί αύριο (27/11, 19:45) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του League Phase του Europa League, με τον Φρέιρ Αλεξάντερσον να μην έχει μαζί του στη Θεσσαλονίκη τον χαφ, Φέλιξ Μίρε, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

«Ξέρουμε τα πάντα για τον ΠΑΟΚ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισλανδός προπονητής, ο οποίος στάθηκε στην απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια («το νούμερο 65 είναι εκτός νομίζω και είναι τοπ ποιότητας παίκτης», είπε) και με χιουμοριστικό τρόπο αναφέρθηκε και στην ατμόσφαιρα της Τούμπας, λέγοντας «Μακάρι να μην έρθει κανένας αύριο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την κακή αμυντική λειτουργία: «Δεν ερχόμαστε εδώ με ανοιχτά «φτερά», παίζουμε σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως η Τούμπα. Απέναντι σε μία ποιοτική ομάδα, για την οποία ξέρουμε τα πάντα. Προετοιμαστήκαμε όπως πάντα στο καλύτερο δυνατό, για να χτυπήσουμε τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ κόντρα σε μία ιστορική ομάδα».

Για το τι παιχνίδι περιμένει και ποια είναι τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ που πρέπει να προσέξει: «Ξέρουμε τη δυναμική και τις αδυναμίες του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το dna μας, να είμαστε μαχητές και με πολλή δυναμική. Οι φίλαθλοι εδώ δημιουργούν εξαιρετική ατμόσφαιρα. Είναι πολύ καλοί τεχνικά παίκτες, η μεγαλύτερη δύναμη τους είναι η καλή σχέση που έχουν μεταξύ τους και με τον προπονητή, που έφτασε τις 200 νίκες και έχουν μία ταυτότητα. Οι σχέσεις μεταξύ των παικτών είναι εξαιρετικές, έχουν τοπ ποιότητα».

Για την απουσία του Μίρε: «Ο Φέλιξ είναι αρκετό καιρό έξω και προσπαθεί να επανέλθει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Όταν έχεις «εκτός» κάποιον παίκτη διεθνή με τέτοια ποιότητα είναι σημαντική απουσία. Έχουν και άλλους παίκτες που μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Είναι άσχημο όταν έχεις τέτοιας ποιότητας παίκτες εκτός αποστολής».

Για την διαφορά αγωνιστικών στυλ ΠΑΟΚ και Μπραν: «Έχουμε πολύ καλή άμυνα και ωριμότητα στην άμυνα μας στην Ευρώπη. Βελτιωνόμαστε στην ωριμότητα και δείχνουμε ότι έχουμε ποιότητα απέναντι σε ποιοτικούς αντιπάλους. Συγκριτικά με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πρέπει να είμαστε σε τοπ ποιότητα για να τον αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Το νούμερο 65 είναι εκτός νομίζω και είναι τοπ ποιότητας παίκτης. Μακάρι να μην έρθει κανένας αύριο και να δούμε ένα «σβηστό» 0-0...».