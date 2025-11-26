Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Μπραν στην Τούμπα σε μια βραδιά που μπορεί να αλλάξει τη ροή του ομίλου. Ο Δικέφαλος ψάχνει τη νίκη που θα τον φέρει ένα βήμα πριν την πρόκριση.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία της League Phase του Europa League και υποδέχεται αύριο (27/11, 19:45) τη Μπραν στην Τούμπα, σε ένα βράδυ που μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

«Ώρα Μπραν για το αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που ολοκλήρωσε την προετοιμασία του και περιμένει στην Τούμπα τους Νορβηγούς για ένα κομβικό παιχνίδι», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η ΠΑΕ.

Το διπλό στη Λιλ και η επιβλητική εμφάνιση απέναντι στη Γιουνγκ Μπόις έχουν δώσει στο «Δικέφαλο» την αυτοπεποίθηση που απαιτείται για να χτυπήσει την πόρτα της πρόκρισης. Με δεύτερη σερί εντός έδρας νίκη, ο ΠΑΟΚ μπορεί όχι μόνο να «κλειδώσει» την υπόθεση πρόκριση, αλλά και να κοιτάξει ακόμη ψηλότερα στον όμιλο.

Ο μοναδικός πραγματικός αντίπαλος έξω από τις γραμμές του γηπέδου μοιάζει να είναι ο… καιρός. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται να δοκιμαστεί από έντονα φαινόμενα και καταιγίδες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ίσως επηρεάσει ρυθμό και τακτικές.

Τα πλάνα του Λουτσέσκου

Η ενδεκάδα της Κυριακής κόντρα στην Κηφισιά έδωσε ένα πρώτο στίγμα για τις σκέψεις του Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Γίρι Παβλένκα επέστρεψε κάτω από τα δοκάρια, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται αυτή τη φορά από Κένι (δεξιά), Κεντζιόρα – Μιχαηλίδη (στόπερ) και Μπάμπα (αριστερά).

Στη μεσαία γραμμή, ο Μπιάνκο διεκδικεί μία θέση, αν και το δίδυμο Μεϊτέ – Οζντόεφ παραμένει το πιο σταθερό σημείο αναφοράς στην τακτική του ΠΑΟΚ. Μπροστά τους, η τριάδα Ζίβκοβιτς – Ιβανούσετς – Πέλκας ή Τάισον δίνει δημιουργία και κίνηση, με τον Τσάλοφ να είναι φαβορί για την κορυφή της επίθεσης.

Η τελευταία προπόνηση είχε έντονη τακτική δουλειά και έμφαση στις στατικές φάσεις. Στα θετικά, η επιστροφή του Κίριλ Ντεσπόντοφ σε φουλ πρόγραμμα. Αντίθετα, Κωνσταντέλιας και Καμαρά έκαναν μέρος της προπόνησης και συνέχισαν ατομικά, μένοντας εκτός αποστολής.

Ο «Ντέλιας» είναι οριστικά νοκ – άουτ, χαρακτηριστική και η ατάκα από τον προπονητή της Μπραν: «Το νούμερο 65 είναι εκτός νομίζω και είναι τοπ ποιότητας παίκτης. Μακάρι να μην έρθει κανένας αύριο και να δούμε ένα “σβηστό” 0-0…».

Όπως συνηθίζει φέτος, η αποστολή του ΠΑΟΚ δεν ανακοινώθηκε, με όλους τους διαθέσιμους να συγκεντρώνονται στο Μακεδονία Παλλάς και τον Λουτσέσκου να παίρνει 23 παίκτες στην Τούμπα.

Η Μπραν στη Θεσσαλονίκη

Η Μπραν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη με μοναδική σημαντική απουσία τον Φέλιξ Μίρε, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στο 100% μετά τον τραυματισμό του. Ο Αλεξάντερσον, πάντως, δεν αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα και δουλεύει με σχεδόν πλήρες ρόστερ.

Η αμυντική αστάθεια των Νορβηγών είναι εμφανής: έντεκα γκολ παθητικό στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος μαρτυρούν το βασικό τους πρόβλημα.

Ο Ντίνγκελαντ θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Ντε Ρέβε και Ντράγκσνες στα άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της άμυνας, το δίδυμο Λάρσεν – Χέλαντ προβάλλει ως το επικρατέστερο, με τον Κνούτσεν να μην βρίσκεται στο 100%.

Στη μεσαία γραμμή, ο Κόρνβιγκ και ο Σόρενσεν καλούνται να καλύψουν το κενό του Μίρε, ενώ ο Ισλανδός Γκούντμουνσον αναλαμβάνει τον ρόλο του οργανωτή στο «δέκα».

Στην κορυφή, ο Φίνε – πρώτος σκόρερ με 11 γκολ – αποτελεί τον βασικότερο κίνδυνο, με τους Κάστρο και Μάτισεν να κινούνται στα άκρα.