Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός 0-0: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης του «τριφυλλιού» (vid)
Ο Παναθηναϊκός έμεινε όρθιος στην Σαμσούντα και με το 0-0 κόντρα στην Σάμσουνσπορ πήρε την πρόκριση για την League Phase του Europa League. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του μεγάλου αυτού αγώνα.
Μεγάλος Παναθηναϊκός και μέσα στην Τουρκία. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έμεινε όρθια στην Σμασούντα, δεν δέχθηκε γκολ από την Σάμσουνσπορ και με το 0-0 κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην League Phase του Europa League και αύριο Παρασκευή θα μάθει τους αντιπ0άλους που θα έχει.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στον οποίο οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν την σπουδαία αυτή πρόκριση.
@Photo credits: INTIME
