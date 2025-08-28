Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για το αρχικό σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Ριέκα. Επιστροφή Ντεσπόντοφ στο αρχικό σχήμα και οι τρεις από τους τέσσερις της άμυνας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επαναφέρει ουκ ολίγους από τους θεωρητικά βασικούς παίκτες στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για την αποψινή ρεβάνς με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα.

Οι Κένι, Κεντζιόρα και Μπάμπα επιστρέφουν, ενώ στη μεσαία γραμμή διατηρείται το δίδυμο Μεϊτέ και Οζντόεφ δίπλα στον Μεϊτέ.

Στα άκρα, ο Ντεσπόντοφ επιστρέφει στο δεξί άκρο, με τον Τάισον να μένει στον πάγκο, και τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στα αριστερά, ενώ ο Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στο «δέκα» και κινείται πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσάλοφ είναι ξανά βασική επιλογή του Λουτσέσκου, ενώ ο Γιακουμάκης βρίσκεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αποστολή.

Η αρχική ενδεκάδα: του ΠΑΟΚ Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Τσάλοφ.