ΠΑΟΚ: Το πλάνο Λουτσέσκου και η αποστολή για τη ρεβάνς με τη Ριέκα
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (28/8, 20:30), με μία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Τετάρτης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo και δουλειά στην τακτική και τις στατικές φάσεις.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσανατολίζεται να επαναφέρει βασικούς παίκτες στο αρχικό σχήμα. Οι Κένι, Κεντζιόρα και Μπάμπα επιστρέφουν, ενώ στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως θα διατηρηθεί ο Οζντόεφ δίπλα στον Μεϊτέ.
Στα άκρα, ο Ντεσπόντοφ έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο, αν δεν ξεκινήσει ο Τάισον, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στα αριστερά και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσάλοφ αναμένεται να είναι ξανά βασική επιλογή του Λουτσέσκου, ενώ ο Γιακουμάκης βρίσκεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αποστολή.
Η πιθανή ενδεκάδα: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Τσάλοφ.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ
Αναλυτικά οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.
📋#SquadList Η αποστολή της ομάδας μας για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKHNKR #UEL #PAOK #OurWay— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2025
📝#TrainingReport - https://t.co/fuF3oUziGI #training #news pic.twitter.com/wq0UOES183
