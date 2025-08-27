Με βασικές επιστροφές, όπως αυτή των Τάισον και Πέλκα, τον Γιακουμάκη για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αποστολή, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον κρίσιμο αγώνα με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Ριέκα στην κατάμεστη Τούμπα (28/8, 20:30), με μία προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία το απόγευμα της Τετάρτης. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, rondo και δουλειά στην τακτική και τις στατικές φάσεις.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προσανατολίζεται να επαναφέρει βασικούς παίκτες στο αρχικό σχήμα. Οι Κένι, Κεντζιόρα και Μπάμπα επιστρέφουν, ενώ στη μεσαία γραμμή φαίνεται πως θα διατηρηθεί ο Οζντόεφ δίπλα στον Μεϊτέ.

Στα άκρα, ο Ντεσπόντοφ έχει προβάδισμα για το δεξί άκρο, αν δεν ξεκινήσει ο Τάισον, με τον Ζίβκοβιτς να πηγαίνει στα αριστερά και τον Κωνσταντέλια πίσω από τον φορ. Στην κορυφή της επίθεσης ο Τσάλοφ αναμένεται να είναι ξανά βασική επιλογή του Λουτσέσκου, ενώ ο Γιακουμάκης βρίσκεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αποστολή.

Η πιθανή ενδεκάδα: Παβλένκα – Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα – Μεϊτέ, Οζντόεφ – Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς – Τσάλοφ.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ

Αναλυτικά οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του ο Ραζβάν Λουτσέσκου: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Τσοπούρογλου, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Α. Ζίβκοβιτς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Τσάλοφ.