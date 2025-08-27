Εισιτήρια τέλος στον ΠΑΟΚ για την ρεβάνς με την Ριέκα

ΠΑΟΚ: Sold out η ρεβάνς με την Ριέκα
Καρφίτσα δεν θα πέφτει στην Τούμπα στον μεγάλο αγώνα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη (28/08, 20:30) με την Ριέκα, τον δεύτερο μεταξύ τους για τα Play Offs του Europa League, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στο League Stage της διοργάνωσης.
Μπορεί ο «δικέφαλος του βορρά» να ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με 1-0, ωστόσο ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα και παραμένει ζεστός, έχοντας και την αύρα από την υλοποίηση της μεγαλύτερης μεταγραφής στην ιστορία του με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.
Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ποστάρισμα στα social media ευχαριστώντας τους φίλους του για την στήριξή τους.
Δείτε ΕπίσηςΠΑΟΚ: Χωρίς προβλήματα με το βλέμμα στην Ριέκα
Τα εισιτήρια για τον επαναληπτικό κόντρα στη Ριέκα εξαντλήθηκαν.— PAOK FC (@PAOK_FC) August 27, 2025
Προχωράμε μαζί! 🖤🤍#PAOKHNKR #OurWay #SoldOut pic.twitter.com/lYQxKBi3ZE
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.