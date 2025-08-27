Εισιτήρια τέλος στον ΠΑΟΚ για την ρεβάνς με την Ριέκα

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον αγώνα της Πέμπτης με την Ριέκα, όπου οι «ασπρόμαυροι» θα επιχειρήσουν να κάνουν την ανατροπή για να πάρουν την πρόκριση.

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στην Τούμπα στον μεγάλο αγώνα που θα δώσει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη (28/08, 20:30) με την Ριέκα, τον δεύτερο μεταξύ τους για τα Play Offs του Europa League, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στο League Stage της διοργάνωσης.

Μπορεί ο «δικέφαλος του βορρά» να ηττήθηκε στο πρώτο παιχνίδι με 1-0, ωστόσο ο κόσμος πιστεύει στην ομάδα και παραμένει ζεστός, έχοντας και την αύρα από την υλοποίηση της μεγαλύτερης μεταγραφής στην ιστορία του με την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη.

Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ποστάρισμα στα social media ευχαριστώντας τους φίλους του για την στήριξή τους.